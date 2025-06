Ana Guerra: "El aura de Messi es cautivador"

Ana, siempre empezamos este ciclo sonoro con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me compararía con la gimnasta Almudena Cid con quien tuve la ocasión de compartir un número en el programa ‘El Desafío’. Justamente con una especialidad como la gimnasia rítmica y con el hecho de ser metódico y disciplinado en lo que haces. Doy dos clases de canto por semana, me esfuerzo en mi trabajo y estudio mucho con el objetivo de seguir mejorando.

¿En qué valores de la gimnasia se apoya para afrontar su trayectoria?

Ufff. Creo que en la constancia. En un momento concreto de mi vida tuve la oportunidad de despuntar en lo mío y eso es algo que ha hecho que, casi ocho años más tarde, tenga la oportunidad de estar aquí sentada hablando contigo sobre mi evolución. La clave de este trabajo no es otra que la constancia. Me compararía con aquél deportista que entrena cada día, que trata de aprender de cada decisión que toma y que tiene la disciplina por bandera.

Y gracias a dicha constancia se mantiene en la cima.

En la Academia de Operación Triunfo nos advertían siempre de que lo complicado venía después del programa y no les creímos porque aguantar ya era muy difícil de por sí. Pues resulta que sobrevivir al post O.T. era aún más complicado y tenían toda la razón. El objetivo es encontrar un lugar en la música donde la gente te respete, te de cariño y te escuche en una sociedad donde actualmente hay mucha más variedad musical que antes. Antaño tenías la radio y no podías elegir tú y hoy en día que alguien te escuche posee doble valor porque te ha elegido frente a otros.

Ha vivido momentos de todo tipo, pero se mantiene fiel a un estilo.

He vivido de todo. Desde un Bernabéu que era como un sueño y ha quedado como un recuerdo maravilloso a ver salas más llenas que otras. Pero a mí lo que me gusta realmente es estar cerca de mis fans y cantar de tú a tú. Puede ser maravilloso irse a un Movistar Arena y llenarlo, pero cuando salgo a una sala pequeña y veo a la gente delante y conecto es mágico.

Ana Guerra repasa en SPORT el momento brillante que atraviesa su consolidada carrera musical / Valentí Enrich

¿Qué importancia tiene el deporte en el día a día de Ana Guerra?

Mucha. He sido muy deportista. Hice trece años gimnasia rítmica y estuve federada en salto a caballo. Luego ya me dediqué con mi yegua a pasear porque me fui de ese mundo al no estar de acuerdo con el maltrato animal con el que me encontraba. No me veía reflejada y me alejé porque no compartía el sufrimiento de los caballos. El deporte ha tenido y tiene mucha importancia y hoy en día tienes que defender el subir a un escenario y necesitas fondo físico. Voy a un gimnasio, pero me aburren mucho las máquinas por lo que me gusta hacer clases de pilates, de yoga, de zumba, de body pump y divertirme haciendo deporte. Y me he comprado una elíptica para hacer cardio.

¿Qué le aportaba la hípica?

Una desconexión del mundo. Ese momento en el que estaba sola encima del caballo en medio de la naturaleza notaba que me reconectaba con una parte de mi super bonita y muy primaria. Con ese silencio sentía que se paraba el mundo y salía renovada y con el contador a cero.

"Hice gimnasia rítmica y estuve trece años federada en hípica" Ana Guerra — Cantante y compositora

¿Por qué se alejó de ella?

Vi cosas de los concursos que no me gustaban. Calentábamos y mimábamos a los caballos y ese mundo me gustaba, pero cogí conciencia al ver que un caballo rehusara un salto y le diesen leches por no saltar o que en las vendas hubiese polvos pica-pica para que subieran las patas y saltaran mejor. Todo eso me reveló y no iba para nada conmigo. Soy muy sensible y llegaba a casa muy triste.

¿Y la gimnasia que le aportaba?

Era una especialidad más autoexigente y no la disfruté tanto porque físicamente era muy dolorosa. Y lo demuestra de que con el paso del tiempo sufro de hiperlaxitud y esto hace que sufras más dolores de lo normal.

¿Con su nueva canción ‘La llama’ conecta un poco con la Ana del pasado?

Me remonto al ‘casting’ de OT al que me presenté de casualidad. Con el paso del tiempo pensé que a la gente que me escucha nunca les he dado nada tan mainstream. Y llegó la pregunta del por qué y para qué de esta profesión. Me flipa porque aún sigo teniendo esas ‘primeras veces’ y veo la vida de otra manera. ¿Por qué y para qué necesito reconectar? Con un origen y con esa chica que se escapaba del instituto y que un día vio a unos chicos tocando en la calle y se acercó y se convirtió en la vocalista de ese grupo de boleros. La fuerza de esa niña que amaba tanto esto necesitaba reconectar para sentir el aire fresco de nuevo y en eso se basa ‘ La llama’.

¿Sigue ilusionada como el primer día?

Siiii. Es verdad que todos tenemos idealizada la profesión de artista. Tuve que atravesar un proceso donde ese mundo idílico tuvo que deshacerse para recomponerse en la realidad de lo que es la industria musical. Hay todo un trabajo terapéutico detrás que he tenido que hacer para convivir con esta profesión que te da cosas buenas y malas y al final te das cuenta de que es un trabajo más, pero tengo la fortuna de hacer lo que me apasiona.

¿Sigue algún deporte habitualmente?

No a nivel de fan o de ser de un equipo, pero me gusta mucho ver patinaje sobre hielo y de hecho estuve mirando para hacer clases de iniciación en Madrid. No me apunté porque con el programa de televisión me da miedo lesionarme o que me pase algo que me impida continuar. Pero igual me apunto algún día porque me siento super libre con los patines con el frío dándome en la cara.

Ana Guerra, artista canaria / Valentí Enrich

¿Tiene algún deportista como referente?

Almudena Cid. Lo que ha hecho esta mujer es increíble. Y le diría al Comité Olímpico que hay que cuidar a los deportistas de élite cuando por edad y condición física terminan sus carreras porque muchos se ven con una mano delante y una detrás. Pensaba que esto estaba mejor remunerado y preparado y tenían más apoyo cuando se retiran, pero me sorprendió como esta gente tiene que buscarse los guisantes cuando se ha acabado. Hay deportes que están muy bien remunerados, pero hay otros que no tanto y me parece injusto. Ella me enseñó muchas cosas en ‘El Desafío’ porque no paraba de sonreír. Trabajamos muchas horas muy duro y ella siempre tenía una buena palabra para animarme. Sin encantarme el fútbol Messi es otro de los deportistas que tengo como referente. Veo a Messi o Ronaldo y me parecen artistas por lo que hacen con el balón.

¿Qué le cautiva de Leo Messi?

Messi me parece impresionante por lo que hace y cómo lo hace. Más allá de la parte técnica me cautiva el aura que le rodea cuando está sumergido en la vorágine de un partido y lleva el balón levitando. Eso es un arte que no se puede tocar.

¿Hablamos de colores? O no sigue a ningún equipo en concreto.

Pues me pasa como con la música. Si es bueno me gusta si no es bueno no me interesa.

¿Desde el punto de vista físico y mental cómo de exigente es afrontar ‘El Desafío’ y ganarlo?

Cuando supe quiénes eran mis compañeros pensé en divertirme lo máximo y ya está. Todos se merecían ganar porque esa edición era muy dura y le echábamos muchas horas dentro y fuera del plató. Había mucho desgaste físico y mental, lesiones, costillas rotas, bajones, problemas. Hay un subprograma que es incluso más interesante de lo que ve la gente. A nivel mental en los primeros programas había algo que no me dejaba disfrutar por mi competitividad y mi perfección y nunca estaba a gusto con lo que había hecho hasta que di con el equilibro y gracias al trabajo de introspección me ayudó a mantenerme en el sitio.

¿Es exigente consigo misma?

Muchísimo. Diría que demasiado. He descubierto la exigencia en mí. Hago mucho trabajo personal y he necesitado encontrar equilibro entre la exigencia y el tener una meta porque sin metas no somos nada. Soy exigente y estoy a punto de encontrar ese nivel en el que la exigencia no me deje sin dormir.

¿Qué desea transmitir con su música?

Creo que el mundo está roto y quiero intentar que cuando alguien escuche una canción mía se olvide de que eso está sucediendo. Que la gente que me viene a ver tenga un momento de conexión a lo que pasa en el escenario, de paz y de felicidad. Siempre lo digo en mis conciertos: esta hora y media cerramos puertas y lo que pase fuera ahí se queda.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Frescura, dinamismo, diversión y enseñanzas. He aprendido mucho de otros compañeros de profesión con los que he colaborado. Y pienso que para el público es algo interesante y divertido.

"Actualmente el mundo está roto y con mi música trato de poner algo de paz y que la gente que me escuche cantar se olvide de cómo está la sociedad" Ana Guerra — Cantante y compositora

No me creo que con su marido, Víctor Elías que es actor y músico, no hagan deporte juntos.

Mi marido es una pila y lo que hace es cargar los pianos de un lugar a otro. El poco tiempo que nos vemos preferimos tener una cita romántica. La verdad es que Víctor se mantiene muy bien para el poco deporte que hace porque es pura adrenalina.

¿Cómo ve la industria musical?

Más competitiva y difícil que nunca, pero al mismo tiempo más enriquecida que nunca. La gente tiene la oportunidad de crear una canción y subirla a las plataformas sin el apoyo de una compañía discográfica o una oficina de management y eso abre nuevas oportunidades. Hay una diversidad maravillosa, pero a su vez esto genera que la gente tenga que elegirte a ti, aunque nunca me he sentido competidora de nadie. De hecho, la gente usa las redes sociales para vendernos como si fuésemos un producto y eso no me gusta. Venderme a mí misma me parece algo horrible.

¿Qué artistas escucha actualmente?

Camilo, Daniela Spalla y Elena Rose. Son artistas que me puedo poner cuando sea y me inspiran.

¿Cómo se prepara desde el punto de vista físico y mental un concierto?

Duermo mucho, hago ayuno intermitente, como poco, hago estiramientos, media hora de movilización articular y una meditación guiada breve de unos 5 minutos, caliento la voz y ya me reúno con mi equipo y cada uno dedica el concierto a quién desee.

Y la última. ¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

Juan Luis Guerra, Gloria Stefan y recuerdo que mi padre derritió el disco ’19 Nombres de Mujer’ de Los Sabandeños de tanto escucharlo. También Alejandro Sanz y Laura Pausini.