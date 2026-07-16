El amistoso del FC Barcelona contra el Birmingham City y el Joan Gamper, en Barça Play

El FC Barcelona anunció que los socios y aficionados culés podrán seguir en directo el partido de pretemporada contra el Birmingham City durante el stage en Inglaterra y el Trofeo Joan Gamper a través de Barça Play.

Ambos encuentros estarán disponibles en Barça Play para todos los socios y socias, que tienen este servicio incluido entre sus ventajas como afiliados de la entidad azulgrana, así como para los suscriptores de Culers Premium.

Hansi Flick saluda a Raphinha en un partido del FC Barcelona / EFE

Otra opción para poder seguir estos primeros partidos del Barça de Hansi Flick para la temporada 2026/27 es el canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos como YouTube Pack Premium Members del Club. El Barça también anunció que, por motivos de derechos audiovisuales, la retransmisión del partido frente al Birmingham City no estará disponible en el Reino Unido.

Barça Play es el nuevo universo audiovisual del club, integrado directamente en la web y en la nueva app oficial, en donde contenidos, servicios, beneficios y experiencias conviven en un único entorno digital, pensado para ofrecer una relación más directa, personalizada y continua con los socios y aficionados.

El Barça aún no tiene rival para el Joan Gamper

Por el momento, el Barça ha confirmado de manera oficial el encuentro frente al Birmingham City para el viernes 31 de julio (20:45 horas), al margen de los dos que disputará a puerta cerrada el 24 de julio frente al CE Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y el 3 de agosto contra el Preston en St. George's Park.

Está pendiente de confirmar de manera oficial un amistoso triangular el 8 de agosto en Udine frente al Udinese y el Nottingham Forest, así como el Trofeo Joan Gamper, que está previsto para el 19 de agosto, aunque está por confirmar el rival.

Los primeros encuentros oficiales en la Liga 2026/27 sí que tienen ya fecha y hora. El Elche-Barça de la jornada 2, el domingo 23 de agosto (21.30 horas), se ha convertido en el estreno oficial al aplazarse el Barça-Athletic Club de la jornada 1 al 27 de agosto (21.00 horas) al estar los internacionales de ambos clubes disputando la fase final del Mundial 2026. El Barça-Rayo de la jornada 3 se jugará el lunes 31 de agosto a las 21.30 horas.