El amistoso del Barça en Udine será finalmente un triangular

El FC Barcelona sigue perfilando detalles de la pretemporada 2026/27 de la primera plantilla que arrancará el próximo lunes 13 de julio aunque Hansi Flick, que esta semana se vuelve a poner al mando de la nave blaugrana, todavía dispondrá de un número muy reducido de futbolistas y deberá completar el grupo con jóvenes valores del filial y el fútbol base. Uno de esos detalles perfilados es la cita del 8 de agosto en Udine (Italia), que finalmente tendrá el formato de un triangular.

SPORT adelantó semanas atrás que en el club se trabajaba para cerrar un acuerdo para disputar este partido de preparación en Italia, que se sumaría a los ya previstos frente al CE Europa (24 de julio) y el Birmingham City (31 de julio), además del Trofeu Joan Gamper con fecha (19 de agosto) pero sin rival definido.

Desde el principio se barajó la posibilidad de que se tratara de un torneo triangular, auque lo que sí estaba asegurado era la presencia del Udinese de la Serie A y el Barça. Finalmente, el Nottingham Forest de la Premier League se ha sumado a un cartel que puede resultar atractivo para los aficionados de cara a ver cómo evoluciona el equipo de Hansi Flick, teniendo en cuenta que pueden faltar muchos jugadores por incorporarse o por recuperar el ritmo al haber regresado de las vacaciones recientemente.

La FIFA y FIFPro acordaron un calendario de 21 días de vacaciones para los futbolistas. Esto implica que si España, Inglaterra o Francia superan sus compromisos de cuartos de final del MUndial 2026, los internacionales del Barça que siguen disputando la cita Mundialista se incorporarían a los entrenamientos a partir del 10 de agosto, a no ser que alguno de ellos acortara esos días de descanso. En el caso de caer en cuartos de final, esas fechas se adelantaría en torno a una semana, y podrían regresar entre el 30 de julio y el 2 de agosto, justo antes de que el equipo inice el stage en el St George's Park de Birmingham (Inglaterra).

Este aspecto también condiciona la fecha en la que el Barça disputará su primer partido de LaLiga. La primera jornada está programada para el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Sin embargo, si los equipos implicados en los partidos tienen a alguno de sus internacionales disputando las semifinales del Mundial, el choque se aplazaría a los días 26 y 27 de agosto. Tanto Athletic Club (Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams) como Barcelona tienen a futbolistas en esta situación.