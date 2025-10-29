El amistoso del Barça en Perú pierde fuerza

En la situación económica actual del FC Barcelona cualquier ingreso resulta vital para ajustarse al Fair Play y las normativas de LaLiga y, en este sentido, jugar 'bolos' en momentos que el calendario lo permita viene siendo costumbre en las últimas temporadas.

Es conocido que el Barça hizo marcha atrás en el parón de octubre respecto a jugar un amistoso en Libia, pues pese a poder ingresar 5 M€, no se vio claro acudir a una zona en la que hay un conflicto bélico (sí le pareció bien al Atlético de Madrid, club que terminó jugando el partido). No obstante, en diciembre se abre una nueva posible ventana, jugar un amistoso en Perú a cambio de 7-8 millones de euros.

El convenio con AFE dificulta la celebración del choque

Tal y como contamos ayer en SPORT, el convenio de la AFE recoge la obligatoriedad de respetar las 'vacaciones navideñas', es por eso que, con el calendario en mano, se complica la celebración del enfrentamiento. El club azulgrana debe jugar la jornada 17 ante el Villarreal, en principio, en el fin de semana del 20/21 de diciembre, lo cual dificultaría mucho jugar otro partido antes del 23 de diciembre, que es lo que la Asociación de Futbolistas Españoles establece como límite en su convenio: "No se disputarán partidos de cualquier clase de competición oficial en los periodos incluidos desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero de cada temporada de vigencia del Convenio, ambas fechas inclusive. Durante el periodo de Navidad, el periodo de descanso no podrá ser en ningún caso inferior a 5 días consecutivos", se marca desde la Asociación.

Si bien es cierto que se hace referencia a partidos oficiales, después de la cancelación del partido en Miami (precisamente para esa misma jornada ante el Villarreal) parece complicado que desde la entidad catalana se busque otra confrontación con AFE.

La alineación del Barça contra el Real Madrid en el clásico liguero / Valentí Enrich / SPO

Las posibles soluciones para la disputa

Dando por hecho que el Barça no buscará incumplir el convenio, se abren muy pocas soluciones para poder jugar ante el Villarreal y posteriormente ante la Selección de Perú. La opción más sencilla y única en la que no se debería incumplir ningún convenio o recomendación, pasa por disputar el partido de Liga ante el conjunto 'groguet' el viernes 19 y el amistoso en Perú el día 22. La otra solución pasaría también por jugar el lunes 22 el partido en el país sudamericano, pero sin respetar las 72 horas que se recomiendan que haya como mínimo entre compromisos, pues, si no se consigue que Villarreal y la propia institución de Javier Tebas den visto bueno a que el duelo liguero se lleve a cabo el viernes, solo quedaría la posibilidad de que se juegue el sábado 20 para que la opción peruana no quede del todo descartada.