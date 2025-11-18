'Amenaza Nico Williams': el Athletic se rearma contra el Barça

El reencuentro entre Nico Williams y el FC Barcelona será uno de los grandes focos mediáticos en el que será el primer partido en el Spotify Camp Nou tras la confirmación del regreso del equipo azulgrana tras más de dos años de exilio en Montjuïc. Después de un segundo verano consecutivo en el que su nombre estuvo en el radar azulgrana y su fichaje a punto de consumarse, la afición culé espera con ganas la 'visita del morbo' del pequeño de los Williams.

Como desveló SPORT este verano, fue precisamente el agente de Nico quien viajó a Barcelona para reunirse con Deco y ofrecer su predisposición a fichar por el club culé. Hubo conversaciones reales, pero la operación finalmente no se cerró. En su lugar, Nico optó por seguir en Bilbao y firmó una renovación con el Athletic hasta 2035, con una cláusula de rescisión que subió más de un 50%. “Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa”, aseguró el jugador al anunciar su compromiso con el club vasco en el que no está teniendo, precisamente, un inicio de temporada fácil.

El extremo navarro se ha perdido por pubalgia, como su amigo Lamine Yamal, un total de siete partidos con los de Ernesto Valverde. En los nueve encuentros que se ha vestido de corto, el pequeño de los Williams solo ha podido sumar dos goles y dos asistencias, aunque justamente uno de los tantos fue en el duelo ante el Oviedo previo al parón internacional, partido en el que fue titular y disputó 72 minutos.

Valverde recupera efectivos

En estas dos semanas, el extremo, que no fue llamado por De la Fuente, ha podido entrenarse a conciencia con un plan físico específico para volver en la mejor de las condiciones. Junto a él, Oihan Sancet, que arrastraba una lesión “leve-moderada” en el bíceps femoral, completó la sesión junto al resto del grupo, igual que en la jornada del lunes. Todo apunta a que ambos serán importantes el sábado en los planes de Ernesto Valverde, mientras que Iñaki Williams sigue siendo duda y sigue ejercitándose al margen de sus compañeros.

En la última sesión del Athletic también participó el joven Selton Sánchez, recién regresado de su concentración con la sub-19 y ya asentado en la dinámica del primer equipo. Junto a él trabajaron con normalidad los siete jugadores que disputaron el amistoso de Euskadi frente a Palestina: Gorosabel, Lekue, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Serrano, Guruzeta y Izeta, quienes el lunes realizaron ejercicios de descarga.

Los internacionales por España –Unai Simón, Laporte y Dani Vivian– afrontarán con España el cierre de la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Turquía. El Athletic completará tres sesiones más, todas a las 11:00 h, antes de visitar al Barça en el Spotify Camp Nou.