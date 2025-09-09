Amenaza de impugnación del Barça-Valencia

La opción más que probable de que el FC Barcelona-Valencia se dispute en el Johan Cruyff ya está levantando ampollas. LaLiga debería hacer una excepción para permitir un partido de Primera División con 6.000 espectadores cuando el mínimo es de 15.000. Una decisión que, según el programa 'El Chiringuito', podría llevar a la impugnación del encuentro.

Uno de los colaboradores del programa, Jota Jordi, aseguró que "varios equipos pedirían impugnar el partido si el Barça juega en el Johan Cruyff". Una decisión que provocó un acalorado debate y en el que el periodista Alfredo Duro añadió que el Getafe, siguiente rival del FC Barcelona, también se podría sumar a esta impugnación en la siguiente jornada en caso de volverse a jugar en el feudo de la cantera blaugrana.

El FC Barcelona esgrimiría que se trata de "una causa de fuerza mayor", algo que no sería compartido por algunos de sus rivales en la máxima categoría del fútbol español.

Según 'El Chiringuito', no se puede comparar la situación del Barça con la de algunos equipos recién ascendidos que han tenido una moratoria para remodelar sus estadios.

LaLiga y la Federación

En cualquier caso, el Valencia no se ha pronunciado al respecto. El FC Barcelona debe decidir este martes si existe alguna remota posibilidad de jugar en el Camp Nou o el encuentro se traslada al Johan Cruyff. LaLiga debería dar el visto bueno y, en caso de impugnación, el caso se trasladaría al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol.

Un embrollo en el que el Barça puede verse involucrado por los problemas con las obras del Camp Nou que se han demorado más de la cuenta. El debate ya está activado con el supuesto trato de favor que tendría el cuadro blaugrana por jugar en el Johan Cruyff.

En realidad, sí que sería una única excepción porque el resto de partidos de Liga los podría disputar en el estadio olímpico de Montjuïc. Ante el Valencia no se puede jugar por el concierto de Post-Malone, pero en el resto de encuentros sí que tiene el recinto del Lluís Companys a su disposición.

El partido de la cuarta jornada entre el FC Barcelona y el Valencia está conllevando una gran controversia y dará mucho que hablar de confirmarse que se juega en el Johan Cruyff.