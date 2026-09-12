La 'amenaza' del Barça asusta al Inter por Dimarco

Federico Dimarco fue uno de los nombres vinculados al Barça en la recta final del mercado. Según pudo saber SPORT, hubo contactos con el Inter para una operación de intercambio de laterales izquierdos entre Dimarco y Balde, pero la operación no acabó por fraguarse.

Este movimiento del FC Barcelona, sin embargo, puso en alerta al Inter que, según explica la 'Gazzetta dello Sport' está trabajando para ampliar el contrato de su carrilero hasta el 2030.

El conjunto transalpino tiene vinculado al futbolista, de 28 años, hasta el 2027, pero con un año opcional. El propio jugador se mostró sorprendido viendo este verano que el club no ejecutara la opción de renovación. "Esperaba que el club me llamara para hablara conmigo después de lo que hice el año pasado", dijo recientemente.

Cumbre en Madrid

El movimiento del Inter por fin ha llegado, como revela el rotativo italiano, y se produjo un contacto en Madrid, antes del partido de la Champions, del nuevo director deportivo interista, Dario Baccini, con el manager del futbolista, Arturo Canales. Una toma de contacto que habría servido para acelerar la ampliación del contrato.

La misma información apunta que se está trabajando a partir de la base de los 4 millones limpios que percibe Dimarco en el Inter. Una cantidad elevada, si bien se trata de uno de los mejores laterales izquierdos de la actualidad.

Balde es el único lateral zurdo nato de la primera plantilla / FCB

El Barça, por su parte, está a la expectativa de estas negociaciones. En la actualidad solo cuenta con un lateral zurdo nato, que es Alejandro Balde, y que por ahora no entra en los planes de Hansi Flick.

Dimarco es un futbolista que interesa a la entidad azulgrana por su calidad y encontrarse en un punto de madurez en su carrera interesante. Es el lateral izquierdo de la selección italiana y un auténtico ídolo en el Giuseppe Meazza. En el partido ante el Real Madrid de la Champions League no pudo jugar por unas molestias en la rodilla.

Mercado de invierno

Por ahora, el Barça ha encontrado la opción de reconvertir a dos jugadores derechos a la izquierda a pierna cambiada. Xavi Espart está cumpliendo a las mil maravillas con este rol y hay que añadir el fichaje de Joao Cancelo, quien ha firmado hasta el 2029. Dos buenas opciones, como se ha demostrado en el terreno de juego, pero Deco no renuncia a un lateral zurdo específico.

Dimarco es un puntal en el Inter y en la selección italiana / FILIP SINGER / EFE

De momento, tocará esperar a ver cómo evolucionan las negociaciones con Dimarco, mientras el equipo sale adelante con las soluciones de Flick. Tampoco se puede descartar que Balde pueda dar el paso adelante que le piden y recupere su estatus.

Muchas incertidumbres con cuatro meses por delante por despejar antes del mercado de invierno. Sin embargo, el Barça quizá deba olvidarse de Dimarco si el Inter logra su objetivo de atarlo hasta el 2030.