Ambrabat mantiene su deseo de jugar en el Barça y siguen los contactos

En Italia aseguran que el jugador ha pedido a la Fiorentina que le dejen salir a un grande Su deseo es explorar las opciones de Bayern, United y, sobre todo, Barça

Sofyan Amrabat está prácticamente descartado para el Barça, pero el mercado aún puede dar muchas vueltas. La 'Gazzetta dello Sport' explica que el centrocampista marroquí ha pedido salir a la Fiorentina y que su deseo es dar un paso adelante en su carrera. Al futbolista le gustaría jugar en Bayer, Manchester United o, sobre todo, el Barça, clubs que se han interesado en ficharle pero que no han podido llegar a un acuerdo por el precio de salida.

El Barça se ha decantado por el fichaje de Oriol Romeu, pero entienden que Amrabat sigue siendo un futbolista importante. El director del área de fútbol, Mateu Alemany, ha seguido manteniendo contactos con su entorno, pero cualquier movimiento pasaría por una rebaja total de precio de traspaso y porque en el Barça se dieran salidas en el centro del campo. Una de ellas podría ser la de Kessié, pero no está formalizada aún.

La Fiorentina se ha ido manteniendo firme en la tasación del jugador y no baja de los 30 millones de euros aunque su entorno confía en que, a medida que pasen los días, el precio final pueda ir bajando. Hay un cierto compromiso en facilitarle la marcha si llega una oferta importante aunque todavía no se ha concretado este acercamiento oficial por parte de los clubs interesados.

Amrabat estuvo muy cerca de fichar por el Barça el pasado enero, pero la Fiorentina no aceptó una cesión con opción de compra obligatoria porque no vieron claro que el club blaugrana pudiera pagar la transacción. Ahora, los italianos sí que creen que no pueden mantener un jugador en plantilla que desea irse.