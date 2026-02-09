La ambigua respuesta de Tchouaméni sobre Pintus

Antonio Pintus se ha convertido en una de las figuras más controvertidas en el entorno madridista. Su ausencia en el staff principal de Xabi Alonso fue uno de los detonantes de su cese debido a que el presidente, Florentino Pérez, consideraba que el equipo no se encontraba en una buena condición y debía recuperar a Pintus.

Xabi Alonso se mantuvo firme a seguir con su equipo de trabajo y fue despedido. Su sucesor, Álvaro Arbeloa, ha trabajado desde el primer día con Pintus, cuyos métodos son muy particulares e innovadores. Una de sus técnicas, por ejemplo, es la utilización de máscaras de oxígeno para mejorar la preparación física.

El impacto de Pintus se está relacionando con la mejoría del Madrid en la Liga, donde aguanta el pulso con el FC Barcelona a un solo punto de distancia. Sin embargo, el conjunto blanco también ha sufrido varapalos, como la eliminación en la Copa del Rey, aunque no se le puede imputar aún al nuevo staff por llevar un día de trabajo, y el desastre de Lisboa frente al Benfica llevándolo fuera del Top 8 de la Champions League.

Cuando se está a punto de cumplir un mes desde su llegada, ya se empieza a hacer balance, y tras el partido en Valencia sorprendió la respuesta de Aurélien Tchouameni. El francés dejó en el aire si el vestuario había encajado de forma positiva la llegada de Pinto.

En la zona mixta de Mestalla fue cuestionado directamente por si el Real Madrid está mejor físicamente desde la vuelta de Pintus y el polivalente futbolista respondió: "Tengo mi idea, pero no puedo decir nada".

Tchouaméni era un jugador muy de la cuerda de Xabi Alonso, quien le había mostrado una gran confianza, pero no se mojó abiertamente. El galo prefirió sembrar la duda que apuntar directamente si era una crítica al cambio del equipo de trabajo en el Real Madrid.