“El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”

‘Nosaltres’ emitió un comunicado este lunes para celebrar el regreso al Spotify Camp Nou “dos años y medio después” y destacó que, aunque “aún no está completamente terminado”, el remodelado estadio blaugrana “será una instalación espectacular y de primer nivel mundial como corresponde a un club de la magnitud del Barça”. La plataforma transversal liderada por Víctor Font, sin embargo, realizó dos propuestas a la junta directiva de Joan Laporta para evitar que el ambiente en los partidos del equipo no sea el "guirigay" actual.

“Se debe ampliar urgentemente el número de socios y abonados que van al Camp Nou. Los precios actuales dificultan mucho el acceso del socio local al campo y eso hace que haya una presencia excesiva de turistas, tal como ya pasaba en Montjuïc”, lamentó en la nota Carles Ordiales, miembro de ‘Nosaltres’ y presidente de ‘Seguiment FCB’. “Este perfil de público, lógicamente, no aporta la intensidad ni el compromiso necesarios para crear el ambiente y la presión constante. Sin la base social habitual, el estadio pierde fuerza, identidad y capacidad de empujar al equipo”, añadió.

Ordiales propuso aumentar el descuento para los socios que no tienen abono y ofrecer un trato especial a los más de 12.000 socios que están en la lista de espera para tener abono.

Ordiales también catalogó como “una lástima” y “una oportunidad perdida” el hecho de que la vuelta al Spotify Camp Nou “no haya servido para recuperar la grada d’animació”. “Era el momento perfecto para volver a poner en valor una grada que había demostrado sobradamente su utilidad y su impacto en el ambiente del campo”.

“No tiene sentido instalar lonas en las zonas destinadas a la animación y, al mismo tiempo, dejar fuera del estadio a los miembros que forman parte del espacio de animación. Ahora mismo el ambiente es disperso: los cánticos se inician en puntos diferentes y no tienen seguimiento. Sin coordinación, lo que se genera es un guirigay que impide que el Camp Nou sea la olla a presión que debe ser para ayudar al equipo”.