FC BARCELONA
“El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
‘Nosaltres’ pide más socios del Barça y la Grada d’Animació en el estadio blaugrana para mejorar la atmósfera en los partidos del equipo de Hansi Flick
‘Nosaltres’ emitió un comunicado este lunes para celebrar el regreso al Spotify Camp Nou “dos años y medio después” y destacó que, aunque “aún no está completamente terminado”, el remodelado estadio blaugrana “será una instalación espectacular y de primer nivel mundial como corresponde a un club de la magnitud del Barça”. La plataforma transversal liderada por Víctor Font, sin embargo, realizó dos propuestas a la junta directiva de Joan Laporta para evitar que el ambiente en los partidos del equipo no sea el "guirigay" actual.
“Se debe ampliar urgentemente el número de socios y abonados que van al Camp Nou. Los precios actuales dificultan mucho el acceso del socio local al campo y eso hace que haya una presencia excesiva de turistas, tal como ya pasaba en Montjuïc”, lamentó en la nota Carles Ordiales, miembro de ‘Nosaltres’ y presidente de ‘Seguiment FCB’. “Este perfil de público, lógicamente, no aporta la intensidad ni el compromiso necesarios para crear el ambiente y la presión constante. Sin la base social habitual, el estadio pierde fuerza, identidad y capacidad de empujar al equipo”, añadió.
Ordiales propuso aumentar el descuento para los socios que no tienen abono y ofrecer un trato especial a los más de 12.000 socios que están en la lista de espera para tener abono.
Ordiales también catalogó como “una lástima” y “una oportunidad perdida” el hecho de que la vuelta al Spotify Camp Nou “no haya servido para recuperar la grada d’animació”. “Era el momento perfecto para volver a poner en valor una grada que había demostrado sobradamente su utilidad y su impacto en el ambiente del campo”.
“No tiene sentido instalar lonas en las zonas destinadas a la animación y, al mismo tiempo, dejar fuera del estadio a los miembros que forman parte del espacio de animación. Ahora mismo el ambiente es disperso: los cánticos se inician en puntos diferentes y no tienen seguimiento. Sin coordinación, lo que se genera es un guirigay que impide que el Camp Nou sea la olla a presión que debe ser para ayudar al equipo”.
