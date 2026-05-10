De la amargura a la fiesta: Raphinha reaparece en plena euforia del Barça

Si volver a casa después de un largo viaje siempre es agradable, aún lo es más poder reaparecer con tu equipo, después de un mes y medio de lesión, en un clásico con 2-0 en el marcador y a punto de proclamarse campeón de Liga.

Así volvió Raphinha a vestirse de corto, después de haber pasado una de las peores experiencias de su vida, la lesión que sufrió con su selección en el parón de selecciones de finales de marzo. Esas cinco semanas de baja, justo en el tramo más decisivo de la temporada, con la Champions en juego, le pesaron como una losa.

Tanto, que el jugador del Barça tardó casi una semana en volver a Barcelona: se refugió con su familia en Brasil, para intentar asimilar el golpe y volver más fuerte.

Así lo hizo: aún tocado anímicamente, el brasileño se reincorporó poco a poco a los entrenamientos mientras sus compañeros avanzaban firmes en la Liga pero caían eliminados en la Champions.

El proceso culminó en un momento idóneo: en la segunda parte del clásico, Raphinha reapareció. Atrás quedaban cinco semanas de tortura.

Lo hizo sustituyendo a Rashford, precisamente el autor del primer gol. Corría el minuto 64 de partido y el público lo recibió con una enorme.

No era para menos: el Barça ya prepara el alirón, por primera vez en su historia tras ganar el clásico ante el eterno rival. Si había un momento idóneo para regresar al equipo, era este.