El amargo recuerdo de Lewandowski en Brujas

Robert Lewandowski está de vuelta. El delantero polaco, que volvió a disputar unos minutos contra el Elche después de tres semanas en el dique seco por una lesión, regresará a un estadio que no le trae buenos recuerdos: con 21 años recién cumplidos, cuando vestía los colores del Lech Poznan, los ferroviarios cayeron a domicilio en los penaltis contra el Brujas en la fase previa de la Europa League.

El partido de ida se celebró el 20 de agosto de 2009, justo un día antes del vigesimoprimer aniversario de Lewandowski, quien vivía su segunda y, a la postre, última temporada en el club blanquiazul, antes de dar el salto al Borussia Dortmund. En el choque en Polonia, 'Lewy' arrancó de titular con el número 8, acompañando en la delantera a Rengifo. El futbolista del Barça disputó prácticamente la totalidad del partido, 89 minutos, aunque casualmente tres minutos después de ser sustituido su equipo marcó el tanto de la victoria.

Sin embargo, todavía restaba la vuelta en el Jan Breydelstadion. El entrenador del Lech Poznan, Jacek Zielinski, optó por un once más conservador para mantener el resultado. Aun así, Lewandowski, que había marcado 20 dianas en su temporada de debut con los ferroviarios, salió de inicio. En el minuto 54, el delantero azulgrana, con 0-0 en el marcador pese al dominio belga, dispuso de un mano a mano para dar el billete al Lech Poznan a la fase de grupos de la Europa League. Sin embargo, 'Lewy' erró su disparo, que acabó en los guantes del portero Stijnen.

Unos instantes después, en el 80, el Brujas empató la eliminatoria, que se decidiría en una tanda de penaltis en la que no participaría Lewandowski. A pesar de ser un especialista desde los once metros, el entrenador del conjunto polaco lo relegó al banquillo en el minuto 116. El cambio no funcionó, pues el Lech Poznan cayó 5-3 en la tanda de penaltis y quedó apeado de la segunda competición continental.

Ahora, 16 años más tarde, 'Lewy' regresa a un estadio maldito. El polaco, con su futuro en el Barça en el aire, busca sacarse la espina que tiene clavada en el Jan Breydelstadion, donde apareció la versión más terrenal del tercer máximo goleador de la historia de la Champions.