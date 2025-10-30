Álvaro Núñez, del filial del Barça a intentar hacer historia en Montjuïc

El partido del domingo entre el FC Barcelona y el Elche va a ser especial para algunos jugadores del conjunto franjiverde y también para su entrenador, Eder Sarabia. Iñaki Peña, Héctor Fort y Álvaro Núñez volverán a Barcelona con la camiseta del equipo ilicitano.

Los de Sarabia han arrancado su vuelta en la máxima categoría siendo uno de los equipos que mejor juego despliega sobre el césped, algo, que ha sorprendido a muchos y a otros no tanto.

El Elche Club de Fútbol ha mantenido la esencia que ya tuvo la temporada pasada en la categoría de plata añadiendo fichajes de gran calidad, como por ejemplo, André da Silva, Rafa Mir, Martim Neto, entre otros. Pero también está siendo muy importate el bloque que Eder utilizaba la temporada pasada en Segunda División. Un jugador que sigue siendo esencial para el técnico franjiverde es Álvaro Núñez.

Álvaro Núñez controla el balón en el Martínez Valero. / ECF

El defensa bilbaíno se ha consagrado en el lateral derecho por méritos propios. La campaña pasada lo jugó prácticamente todo, 37 partidos de 42 en la Liga Hypermotion, y esta temporada está siendo también indiscutible para su entrenador. Núñez está siendo uno de los jugadores más utilizados por Eder en estas 10 jornadas de Liga, incluso, no fue convocado para el partido de Copa del Rey ante Los Garres para darle descanso.

Llegó Héctor Fort a finales del mercado de fichajes para darle competencia, pero por el momento, no hay quien mueva a Núñez de la banda derecha.

El Elche buscará su primera victoria a domicilio de la temporada

El conjunto franjiverde aún no ha sumado los tres puntos fuera del Martínez Valero y está confiado que puede lograrlo ante el FC Barcelona. Al igual que quiere conseguir por fin su primera victoria de la historia ante el Barça en la Ciudad Condal porque nunca antes lo ha conseguido.

Salvo sorpresa, Álvaro Núñez saldrá de la partida ante el Barça. Será un partido muy especial para él porque aunque solo estuvo una temporada en las filas azulgranas, fue un etapa importate y la recuerda con mucho cariño. Además, fue indiscutible en la temporada 2022-20223 con Rafa Márquez.

Su buen nivel mostrado en el Barça Atlètic hizo que el club azulgrana le ofreciese renovar por dos temporadas más, pero Núñez prefirió seguir su camino en el Amorebieta antes de fichar por el Elche ya que perdía la condición de jugador menor de 23 años y no podía jugar con el primer equipo. Por este motivo, declinó la propuesta.

Álvaro Núñez jugó la temporada 2022-2023 en el Barça Atlètic / sport

Núñez, sorprendido con Lamine

Según ha podido saber SPORT, a Álvaro Núñez le encantaría reencontrarse sobre el césped con Lamine Yamal. El lateral coincidió con él en algunos entrenamientos y en diversas ocasiones y ya le sorprendió su carácter cuando solo tenía 15 años. Ya le veía distinto a los demás por su manera de encarar y regatear a sus propios compañeros.

Su entorno más cercano cuenta que lo que más sorprendió al jugador del Elche de Lamine es que cuando subía al autobús ya se ponía en la parte trasera con los más veteranos, mientras que los jugadores más jóvenes siempre suelen estar un poco al margen para no molestar. En cambio, la personalidad extrovertida de Lamine hacía que desde bien jovencito se juntara con los jugadores ya consagrados en el primer equipo.

Álvaro Núñez durante un entrenamiento con el primer equipo del Barça / sport

Si Flick así lo considera, Núñez se reencontrará con Lamine sobre el terreno de juego. Veremos si el estado físico de la estrella azulgrana lo permite, o si el entrenador culé prefiere darle descanso pensando en el partido de Champions ante el Brujas.