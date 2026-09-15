Álvaro Morata: “Lamine Yamal es mucho más inteligente y trabajador de lo que la gente piensa, me parece el mejor”

Álvaro Morata sorprendió este verano al fichar por el Leganés. El jugador, de 33 años, ha llegado cedido por el Como, y está muy ilusionado con su nueva etapa en el club pepinero, pese a jugar en Segunda División. Morata quiere disfrutar del fútbol en sus últimos años de carrera profesional.

El delantero no fue llamado para el último Mundial del 2026, pero como capitán de España compartió con Lamine Yamal la conquista de la Eurocopa del 2024. Morata lo conoce bien y lo tuvo claro cuando fue preguntado por el Balón de Oro: "Me gustaría que lo ganara Lamine porque Rodri ya tiene uno", dijo en relación a sus compañeros. El futbolista matizó que podría añadir a "Fabián, Dani Olmo, Pedri... los españoles tenemos que dar más valor a lo que es ganar un Mundial. Quizá se nos ha olvidado un poco porque es el segundo. Pero es el máximo. Ojalá los próximos cuatro años el Balón de Oro sea para españoles".

Lamikne y Morata celebran un gol con la selección española / MOHAMED MESSARA / EFE

En su podio particular situó en primer lugar a Lamine Yamal, seguido por Rodri y, en tercer puesto, a Kvaratskhelia, el extremo georgiano del PSG que fue designado como el mejor jugador de la pasada Champions League.

De Lamine Yamal profundicó y dijo que "es mucho más inteligente y mucho más trabajador de lo que mucha gente piensa, cómo estudia los partidos y cómo los prepara". El atacante ha recordado el impacto que le causó desde sus inicios: "Estaba dominando en Europa con 16 años y lo que he visto con mis ojos es una auténtica barbaridad".

Ferran Torres y Luis Enrique

Morata defendió a Ferran Torres y ensalzó la figura de Luis Enrique. Sobre el delantero del PSG, que ha arrancado con muy buen pie en París, señaló que "Tuvo que ir a contracorriente y pasó de pedir casi rezando que no le anularan un gol a tocar el cielo; lo viví como si le hubiera metido yo el gol".

En cuanto a Lucho apuntó que "hubo un momento que fue una cosa insoportable y él dijo aquí está este; seguramente es el entrenador más importante que he tenido". Morata valora mucho el apoyo del asturiano en los momentos difíciles.

Luis Enrique y Morata, en su etapa en la selección española / Julio Muñoz / EFE

Después de una larga trayectoria, al ser preguntado sobre si en esa lista de clubes soñados queda alguno en el que todavía no haya militado, el futbolista nombró un gran club. "Uno que me quedó la espinita, que estuve cerca una vez, el Bayern", ha confesado el futbolista al recordar la ocasión en la que estuvo a punto de fichar por el gigante alemán.

Dejó a su representante "pálido"

De su fichaje por el Leganés desveló que "la mañana que estaba firmando con el Leganés, vi a mi agente Juanma López pálido". Morata se estaba comprometiendo por un equipo de Segunda División, mientras que "que había una situación de un equipo top y un entrenador que ya había tenido".

El jugador, sin embargo, ya tenía la decisión tomada de defender la camiseta del conjunto pepinero y se mostró orgulloso de haberse decantado por esta opción.