Álvaro de Grado, analista especializado en fútbol inglés, sobre João Pedro: "Encaja absolutamente en el perfil"

João Pedro es uno de los grandes objetivos para la directiva del Barça en caso de no poder encarar el fichaje de Julián Álvarez. El atacante de 24 años del Chelsea encaja a la perfección con las características que pide Flick, y es una opción que gusta mucho a Deco. Para analizar su posible llegada, Álvaro de Grado, comentarista de la Premier League en DAZN, pasó por el programa 'La Posesión' para hablar sobre el brasileño.

Esta temporada, João Pedro ha sido el máximo goleador de los londinenses tras firmar 20 goles y 6 asistencias en 49 partidos. El delantero llegó procedente del Brighton el verano pasado a cambio de 63 millones de euros y con un contrato de larga duración hasta 2033; un blindaje que dificulta enormemente la operación, ya que el Chelsea exigirá una cifra muy alta para dejarlo salir.

El analista de DAZN no esconde su debilidad por el atacante de los 'blues'. Para De Grado, la millonaria inversión que realizó el club londinense hace apenas un año está más que justificada por el rendimiento y la madurez que ha mostrado el futbolista en las islas británicas, asegurando que "entendí perfectamente que el Chelsea apostara por él la temporada pasada pagando algo más de 60 millones". A pesar de su juventud, el periodista considera que "aunque sea muy joven creo que João Pedro ya daba suficientes garantías como para pensar en este precio".

La evolución goleadora, una duda resuelta

Uno de los grandes interrogantes que sobrevolaban la carrera del brasileño era su capacidad para transformarse en un 'killer' del área, un examen que ha aprobado con nota en Stamford Bridge tras superar con creces sus registros anteriores.

Joao Pedro, en una acción con Marc Guehi / NEIL HALL / EFE

De Grado recuerda que "la única duda que tenía la gente es si podía desarrollarse y convertirse en un delantero mucho más goleador de lo que era". Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente y "este año, sin ser las cifras de Lewandowski, creo que ya son los números de alguien en quien se puede confiar que va a estar muchas veces de cara a la portería".

Polivalencia ideal para el sistema de Flick

Más allá de sus estadísticas de cara a puerta, lo que realmente seduce a la dirección deportiva azulgrana es su riqueza táctica. No es un '9' estático; João Pedro ofrece un abanico de recursos que se adaptaría a la perfección al dinamismo que busca Hansi Flick en su frente de ataque. El comentarista advierte que el jugador "todavía tiene un escalón más y aún puede anotar más goles".

Lo define como "un delantero que encaja muy bien en distintos esquemas, puede ser un 9, pero también con dos puntas, detrás del delantero, muchas veces por dentro", añadiendo que "entre líneas es alguien que se mueve muy bien, tira penaltis... Tiene muchos atributos para convertirse en un delantero que en una liga se va por los 20-25 goles".

Joao Pedro celebra un gol ante el Nápoles en la Champions / CESARE ABBATE / EFE

Si algo exige el técnico alemán a sus atacantes es movilidad y compromiso en la asociación. En ese escenario, el internacional brasileño se desenvuelve como pez en el agua gracias a la experiencia que ha adquirido en la competición más física del planeta.

Para el analista, "lo que mejor veo en él es cómo conecta el centro del campo con el ataque", destacando que "es alguien que ha aprendido mucho a lidiar con los duelos en la Premier cuando juega de espaldas" y que posee "esa movilidad y este tipo de juego entre líneas que pide Flick".

El Chelsea y el factor contractual, los grandes obstáculos

Pese a que el encaje futbolístico parece idílico, la operación se presenta como un auténtico rompecabezas para las arcas del Camp Nou debido a las altas pretensiones económicas del club inglés. "La única duda es cómo de atado lo va a tener el Chelsea", una barrera contractual que marcará el éxito de la negociación.

Aun así, el veredicto final para el Barça es rotundo, concluyendo que "lo que es claro es que futbolísticamente es un salto que al Barça le compensa y que él puede responder".