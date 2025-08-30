Álvaro García, el pistolero del Rayo que amenaza al Barça

Los 'playoffs' para clasificarse a la Conference del Rayo duraron lo que quiso Álvaro García. El atacante andaluz desatascó el partido de ida ante el Neman bielorruso y su salida en la segunda mitad de la vuelta fue decisiva para encarrilar el histórico pase rayista. Anotó un doblete, conjuntándose con Jorge de Frutos, el otro gran argumento ofensivo del rival del Barça.

Camino de una cifra histórica

Iñigo Pérez logró el hito de devolver al conjunto madrileño a Europa tras un cuarto de siglo sin el aporte de un delantero centro de referencia, tras la incomparecencia de Raúl de Tomás o el escaso aporte de Sergi Guardiola. Sergio Camello, el otro ocupante de esta demarcación, ha partido la temporada jugando en banda, con lo que Álvaro García ha viajado al centro.

Extremo izquierdo por naturaleza y arranque, se ha convertido en el estilete de un Rayo que peinará hasta el último día el mercado en busca de un delantero centro nato. A los tres goles de la Conference, Álvaro García suma el del debut en Liga contra el Girona. Es uno de los pilares indiscutibles de un club con el que renovó en febrero hasta 2028, rechazando ofertas.

El utrerano, con 27 goles en Primera, está a tan solo uno de igualar a Alberto Bueno como máximo artillero del club en la máxima categoría, donde una de sus 'víctimas' favoritas ha sido el Barça. Ha conseguido tres goles y ha repartido dos asistencias en diez enfrentamientos (nueve en Liga y uno en Copa).

Un 'hueso' para el Barça

La primera vez fue en la 2018/2019, cuando anotó al poco de entrar en Vallecas en un partido que se llevó el Rayo por 2-3. Después participaría en la secuencia de cinco partidos sin perder contra los azulgranas que cosecharon los franjirrojos, hasta el 3-0 de la 2023/2024 en el Camp Nou con doblete de Pedri y gol de Lewandowski.

Allí venció el Rayo en 2022 con un gol suyo. Esa misma campaña, anotó en la ida otro tanto vencedor que impidió al Barça sumar ante los vallecanos. Con 32 años, Álvaro García es el pilar de un proyecto en el que transcurrirá una década de su vida deportiva si cumple con el contrato recién firmado con un club exultante tras su clasificación para la Conference.