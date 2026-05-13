Álvaro Cortés será titular en el FC Barcelona ante el Alavés

Con el objetivo claro y definido de alcanzar la cifra de 100 puntos, algo que solo ha sucedido una vez en la historia, Flick y sus jugadores buscarán en Mendizorroza otra victoria que les mantenga firmes en busca de ello.

Pese a tener ya el trofeo en el bolsillo y haberlo levantado el pasado domingo tras llevarse el Clásico en el Spotify Camp Nou, el cuadro azulgrana mantendrá la tensión en el feudo vitoriano para mantener la distancia en la tabla ante un Alavés con muchísimo en juego. El equipo babazorro está actualmente en plaza de descenso y necesita vencer ante el campeón para seguir en la pomada.

El club, con un objetivo claro

Flick ya avisó en la previa que quieren ir a por esos 100 puntos. Es un objetivo no solo de los futbolistas y el plantel, sino también de la directiva. La plana mayor quiere lograr ese hito histórico sí o sí. Eso sí, de cara a este 'rush' final la idea de Hansi es dar oportunidades a los jóvenes.

Álvaro Cortés espera poder debutar con el primer equipo / Valentí Enrich

Y, según ha podido saber SPORT, uno de los que debutará ante el Alavés es Álvaro Cortés. El central aragonés tendrá la oportunidad de cumplir el sueño de debutar con el primer equipo del Barça y, además, hacerlo de inicio. El zaragozano ha entrado en muchas convocatorias en esta segunda vuelta, pero todavía no había tenido la ocasión de sumar minutos oficiales.

Álvaro Cortés, junto a Lamine, Araujo o Espart / Dani Barbeito

La idea de Flick era dar descanso a la pareja Cubarsí-Gerard Martín, muy exprimida en estos últimos meses. Cortés ha ejercido de capitán esta temporada del Barça Atlètic y ha sido uno de los más destacados del equipo de Juliano Haus Belletti.

Álvaro Cortés, en un partido ante el Sant Andreu / Valentí Enrich

Se trata de un defensa muy completo, duro en los duelos, potente en el juego aéreo, zurdo y con buena salida de balón. Además, es un baluarte en la estrategia (ha sumado tres goles esta campaña).

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Canteranos muy válidos

Durante el partido podrían tener minutos también otros jugadores de la cantera como Tommy Marqués o Xavi Espart. Ambos ya han sumado minutos oficiales (Espart incluso como titular ante el Sevilla este curso). Todos han demostrado ser muy válidos y pueden tener ficha del primer equipo el próximo curso.