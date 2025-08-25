Álvaro Cortés, el ‘tapado’ para el perfil que busca Flick que impresionó en Maracaná

La salida de Iñigo Martínez ha obligado a Hansi Flick a tener que reajustar el centro de la defensa. El alemán ha perdido el único perfil zurdo que tenía en la plantilla y está buscando soluciones. En los dos primeros partidos de Liga ha apostado por la pareja Cubarsí-Araujo, dos centrales diestros, lo que obliga a uno de ellos a tener que jugar en su perfil menos natural. Hasta ahora está siendo un Cubarsí que pierde influencia en la salida de balón en esta posición.

Flick es consciente de que ha perdido un perfil valioso y en pretemporada ya probó a Gerard Martín, un lateral izquierdo, en el centro de la defensa. También cuenta con opciones en la primera plantilla como Christensen o Eric pero, cuando los ha hecho coincidir con Cubarsí, casi siempre ha mantenido al de Estanyol en el perfil izquierdo. Curiosamente, en el filial, la situación es un poco a la inversa: Belletti tienes dos centrales zurdos Álvaro Cortés (20 años) y Andrés Cuenca (18) que apuntan a titulares.

Los dos fueron protagonistas en la final de la Intercontinental Sub-20 que disputó el juvenil azulgrana ante el Flamengo en Maracaná ante 45.656 espectadores. Cortés volvió a demostrar que, físicamente, está muy por encima de este tipo de categorías. Además, marcó un gol de cabeza a la salida de un córner. Un tanto en el 94' que parecía dar el título al conjunto de Belletti, pero un cabezazo espectacular de Iago volvió a igualar una final que se decidió en los penaltis.

El gol de Cortés no fue suficiente para ganar la Intercontinental / FCB

Su mejor actuación en un estadio mítico

Los que asistieron al encuentro en el mítico estadio aseguran que, si Flick puede ver la final, no se lo pensará dos veces en llamarlo. Cortés estuvo muy rápido en sus acciones, sacó el balón con largas conducciones, dominó el juego área y se entendió de maravilla con Cuenca. Fue el gran líder de la defensa azulgrana ante una delantera del Flamengo con futbolistas muy físicos.

Con solo 20 años, el ex central del Zaragoza y la Damm tiene un físico muy desarrollado, pero sus condiciones físicas le vienen de fábrica. Cortés cuenta con un tren inferior fortísimo que le permite ir al choque y ser dominante en los duelos. A pesar de la decepcionante temporada del filial la temporada, ya fue uno de los defensas con un rendimiento más constante.

Flick era consciente de su rendimiento y lo llevó en algunos entrenamientos, aunque el overbooking de centrales de esta pretemporada hizo que no se llevara a ninguno del filial en esta pretemporada El nivel de Cortés no es ningún secreto para muchos clubes. El Andorra, por ejemplo, ha estado pendiente de la situación del central, según apuntó 'Jijantes' hace unas semanas. Habrá que ver cómo termina el mercado y qué sensaciones tiene el futbolista en clave futuro, sobre todo pensando si el club tiene una hoja de ruta para él.

A todo esto, el club azulgrana puede encontrarse con un 'problema'' en las próximas semanas con el futbolista. El central tiene muchos números de estar entre los convocados para el Mundial Sub-20, que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Antes, el 4 de septiembre, España disputará un amistoso de preparación. El pasado mes de mayo, Cortés fue el único azulgrana de los 26 jugadores convocados para las tres jornadas de trabajo pensando en el Mundial. Una situación que le obligaría a perderse varios encuentros del filial.