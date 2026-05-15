Álvaro Cortés presenta candidatura: "Me encantaría estar en el Barça los máximos años posibles"

Álvaro Cortés se convirtió en una de las grandes novedades del once titular de Hansi Flick en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. El canterano azulgrana, actuando en la zaga, sorprendió a todos con un rendimiento propio de un veterano: seguro, maduro y con personalidad. De hecho, durante gran parte del encuentro fue uno de los mejores jugadores del conjunto culé.

El zaragozano concedió una entrevista al club en la que repasó sus sensaciones tras debutar con el que considera "el mejor equipo del mundo" y habló abiertamente de su futuro.

Cortés estuvo fantástico en el Alavés-Barça / Valentí Enrich

"Me acuerdo de que me entraron nervios. Pienso que es normal; el debutar con el mejor club del mundo es lo que supone. Lo afronté con normalidad, hablando con mi familia y los compañeros que me ayudaron mucho. Me lo tomé con naturalidad, intentando hacer lo que suelo hacer en los partidos, y tuve la suerte de que salió bien", explicó Cortés.

"Todavía no soy consciente de lo que ha pasado. Para mí era un sueño. Lo intento hablar con mi familia y con mis amigos para darnos cuenta de la magnitud que tiene, pero aún no soy consciente de haber debutado con el Barça", añadió.

Sobre las indicaciones de Flick antes del partido, el joven defensor destacó la confianza del técnico alemán: "Flick cuando me dijo que empezaba, me aconsejó que lo hiciera igual que en los entrenamientos que había tenido, porque había mejorado mucho estas semanas con el equipo. Me dijo que confiaba mucho en mí, con balón y sin balón. Es el modelo de juego que nos dan aquí y se me hizo muy fácil jugar con mis compañeros".

Respecto a su futuro, Cortés se mostró ambicioso y comprometido con el club: "Me encantaría seguir vinculado al Barça. Tengo contrato y me encantaría estar aquí los máximos años posibles. Es verdad que hay mucha competencia en el puesto, pero quiero seguir trabajando, aprovechar cada oportunidad para quedarme".

Ya son 12

Con el debut de Cortés, Hansi Flick ya ha dado la alternativa a 12 canteranos en sus dos temporadas al frente del primer equipo. El técnico alemán ha demostrado una enorme confianza en La Masia, dando protagonismo a varios jóvenes, algunos de ellos con un rol destacado como Marc Bernal y Gerard Martín.

Ahora asoma con fuerza la nueva hornada de la cantera, con nombres como Espart, Tommy Marqués y compañía. En este contexto, Álvaro Cortés se perfila como uno de los jugadores llamados a tener un papel protagonista en la próxima campaña, siempre y cuando siga aprovechando las oportunidades como lo ha hecho hasta ahora. La cantera del Barça, una vez más, vuelve a ser motivo de ilusión.