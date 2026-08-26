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FC BARCELONA

Álvaro Cortés se marcha del Barça

El central ha priorizado siempre el club azulgrana, pero el hecho de que el Barça vaya a incorporar un central zurdo joven ha precipitado la decisión

Álvaro Cortés: "La etapa del filial ya la he pasado"

Álvaro Cortés: "La etapa del filial ya la he pasado"

Ferran Correas

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Hay decisiones muy duras de tomar. Álvaro Cortés ha priorizado siempre seguir en el club de su vida y de sus sueños, el Barça. Hasta hace unos días esa idea seguía intacta. La pretemporada del central aragonés ha sido intachable desde que arrancó con el grupo el 13 de julio. Ya terminó la temporada anterior en dinámica con Hansi Flick con ese debut oficial en Mendizorroza frente al Alavés, un sueño desbloqueado para el zaragozano.

Llegará un central zurdo

Pero ha habido un giro en los acontecimientos. El Barça ha tomado la decisión firme de incorporar a un central zurdo. La idea es que se cierre proximamente, por lo que el protagonismo de Cortés queda tocado para este curso. Es cierto que Flick ha dicho publicamente que estaba muy satisfecho con el rendimiento del aragonés. Y también le transmitió que si se quedaba iba a tener minutos e iba a estar encantado de contar con él.

Cubarsí, Brian, Cortés, Gavi y Espart antes del partido del Gamper

Cubarsí, Brian, Cortés, Gavi y Espart antes del partido del Gamper / SPORT

Pero la decisión de incorporar de forma inmediata a un central zurdo lo cambia todo. Cortés tiene ofertas importantes encima de la mesa y ahora deberá elegir cuál es la mejor para seguir su camino. A priori, este jueves ya no formará parte de la convocatoria con el primer equipo. La idea es tomar la decisión cuanto antes y volar ya hacia su nueva casa para aclimatarse cuanto antes. Los términos del traspaso no serán un problema y el Barça se guardaría un porcentaje.

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No es el desenlace que Cortés hubiera querido, pero los movimientos de la secretaría técnica azulgrana lo empujan a buscar un destino donde tenga garantía de minutos y protagonismo, lo que más necesita ahora a sus 21 años.

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