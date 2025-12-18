"Álvaro Cortés está listo para dar el salto al primer equipo"

Desde que aterrizó procedente de la cantera del Zaragoza allá por 2021, Álvaro Cortés ha vivido una evolución espectacular. Con 16 años estaba entrenando con el primer equipo del Zaragoza. Pero recibió una oferta para incorporarse al juvenil del Barça. Y siendo culé de cuna no dudó. El central aragonés aterrizó en el Juvenil B, pero los inicios no fueron fáciles. Así que decidió marcharse cedido a la Damm pese a tener ofertas de otros clubes europeos.

Y la verdad es que esa estancia en el club cervecero le vino como anillo al dedo. Regresó más hecho y se volvió indiscutible con el Juvenil A del Barça. De hecho, en 2023 incluso llegó a entrenar a las órdenes de Xavi Hernández. Pero ahí empezó a encadenar varias lesiones que truncaron un poco ese ascenso que está viviendo.

GRAN SEGUNDA MITAD DE TEMPORADA CON SERGI MILÀ

Aun así, el zaragozano se repuso y el curso pasado lo vimos incluso entrar en una convocatoria con Flick ante el Celta. Acabó siendo titular indiscutible en el Barça Atlètic, sobre todo con la llegada de Sergi Milà. No pudo salvar a un filial tocado de muerte, pero rayó a buen nivel.

Álvaro Cortés es un puntal del filial / FCB

Las ofertas este pasado verano no le faltaron al ex del Zaragoza. No solo la que se publicó del Andorra (Piqué insistió mucho por él), sino de primeras divisiones del extranjero. Pero la marcha de Iñigo Martínez frenó cualquier salida. Y pese a que han transcurrido las semanas y no ha terminado de entrar en la dinámica del primer equipo con Flick (sí ha entrenado en alguna ocasión a las órdenes del germano), el capitán del Barça Atlètic está siendo el líder indiscutible del cuadro de Belletti. Y mantiene la esperanza.

DOMÍNGUEZ LO TIENE CLARO

En una entrevista reciente de SPORT con Sergi Domínguez, el barcelonés aseguró a quien ve listo para dar el salto al primer equipo. Domínguez disputó siete partidos oficiales con la primera plantilla y se mantuvo varios meses bajo el manto del de Heidelberg. "Álvaro (Cortés), 100%. Estoy viendo partidos del B y parece que sea un veterano, como si tuviera cinco años más. Va muy sobrado. Lo conozco desde juveniles y está a muy buen nivel. Es al que veo más preparado, sinceramente. Se lo merece".

También hizo referencia a la figura de Cortés Albert Sánchez: "Además de Cubarsi, un defensor de talla mundial, quisiera destacar la notable progresión de Álvaro Cortés la temporada pasada. Central izquierdo con excelentes pases, tanto cortos como largos; es, en mi opinión, un defensa completo y muy versátil".