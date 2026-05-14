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FC BARCELONA

Álvaro Cortés, tras su debut con el Barça: "Es el mejor día de mi vida"

El central maño habló ante los medios de comunicación tras un gran partido en su estreno con el primer equipo azulgrana y presentó candidatura en defensa como una alternativa de garantías

Álvaro Cortés cuajó un muy buen debut con el Barça

Álvaro Cortés cuajó un muy buen debut con el Barça / Valentí Enrich

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Álvaro Cortés fue la gran sorpresa del once del Barça y dejó muy buenas sensaciones pese a la derrota. El central respondió en un partido exigente y en un estadio complicado, mostrando personalidad desde el primer minuto. Ganó muchos duelos, estuvo firme al choque y además se mostró tranquilo con balón. Un estreno serio que dejó una imagen muy positiva, aunque el resultado no acompañó.

Tras el partido, el defensa no pudo esconder la emoción por una noche especial. “Queríamos llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido. Pero quitando eso, creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño. Soy culé desde que nací y ver a mi familia y a mis amigos en la grada era lo que siempre soñé”.

Así se enteró de su titularidad

El canterano desveló que empezó a sospechar que iba a jugar horas antes del encuentro. “Me he enterado en la comida cuando me ha preguntado si estaba listo. Ahí ya me he olido algo y me ha dicho que juegue como en los entrenos, que he mejorado mucho. Muchos compañeros me han dado mensajes positivos y eso motiva muchísimo”.

“Quiero agradecer al míster, a la directiva y al club por el apoyo. Antes del partido me han dado muchas indicaciones y me he sentido muy cómodo. Son los mejores del mundo y es un lujo. Queda mucho trabajo aún”, declaró el central maño, todavía emocionado tras el encuentro.

En una muestra clara de autocrítica, Cortés señaló ante los medios del club que “si tenemos tiempo para celebrar el título de Liga también lo tenemos para jugar bien. Está claro que el club es ambicioso. Ahora hay que seguir. .,”.

Por último, tuvo palabras de admiración para Pau y Gerard, dos compañeros de los que lleva meses aprendiendo en los entrenamientos con el primer equipo. “Soy dos años mayor, pero la carrera que tiene Pau es increíble. Él y Gerard me han dado muchos consejos y jugar a su lado es mucho más fácil”.

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Con el partido de hoy queda claro que Cortés no solo seguirá en dinámica de primer equipo, sino que Flick, satisfecho con el rendimiento del joven defensa, seguirá contando con él de cara al futuro.

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