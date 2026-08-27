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FC BARCELONA
Álvaro Cortés no va convocado ante el Athletic y fichará por el Royal Antwerp
El central aragonés, tal y como adelantó en exclusiva SPORT, no está entre los convocados para el partido y pondrá rumbo en breve a su nuevo club
Tal y como adelantó este miércoles SPORT, Álvaro Cortés se marchará del Barça. El central zurdo tomó la decisión una vez supo que el club azulgrana fichará un central zurdo. El futbolista priorizaba seguir en el club de su vida y del que es acérrimo seguidor, pero el 'overbooking' en su posición le empuja a salir en busca de minutos.
Ya comentamos también en este diario que el aragonés, a priori, no iba a entrar en la lista de convocados para el duelo ante el Athletic Club de este jueves en el Spotify Camp Nou. Y podemos corroborar que así será. El del zaragozano no estará entre los nombres de la lista de Flick. Tal y como sucede con Marc Casadó o Héctor Fort, el club prefiere que futbolistas que deben salir traspasados no corran riesgos.
Opciones varias
El zaguero salió del complejo deportivo en coche. Estas últimas horas han sido claves para seguir adelantando y decidir cuál es la mejor opción de entre las muchas que tiene encima de la mesa. El Elche había mostrado mucho interés y sonaba como una opción muy real. También Deportivo, clubes de la Serie A (entre ellos el Bolonia), de la Bundesliga o de Bélgica se habían interesado por él. Finalmente, tal y como informa el periodista Matteo Moretto y puede confirmar SPORT, el destino elegido será el Royal Antwerp de Bélgica. Se trata de uno de los clubes importantes de la Jupiler League del país europeo. Allí el aragonés tendrá un papel protagonista.
El Barça negocia para fichar ya a un central zurdo y joven, como también adelantamos en SPORT. El periodista Matteo Moretto añadió que se trataría de un perfil menos conocido, no un TOP. Veremos cuál es la decisión final del Barça al respecto.
La historia del fichaje
Temporada 2020-21. En el conjunto aragonés militaba en el Juvenil A pese a ser cadete. El observador del Barça en Aragón Miguel Ángel Catalán realizó informes que recomendaban su fichaje y tanto Jordi Roura como Aureli Altimira lo quisieron ver presencialmente para aprobar su contratación.
El día que decidieron apostar por su fichaje fue cuando lo observaron en el campo del Sabadell. Fue un 20 de enero en el que el Zaragoza ganó 0-2 al Juvenil A arlequinado. En el equipo vallesano militaba como cedido el blaugrana Chadi Riad pero Roura y Altimira se fijaron especialmente en Cortés y quedaron convencidos de su fichaje.
El camino de Cortés no siempre fue de rosas en el Barça. Se fue cedido a la Damm en un año de juvenil y aquello le vino de perlas. Regresó, sufrió una grave lesión la temporada 2022/23 (se la perdió desde octubre) y todo aquello le hizo más fuerte. Se afianzó con el Barça Atlètic y se convirtió en un líder. Esta última temporada 2025/26 fue el capitán y abanderado de Belletti. Hasta que le llegó la oportunidad de debutar con Flick. Ahora tendrá que volar lejos del nido.
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