Las dos opciones del filial para suplir a Iñigo Martínez

La marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí plantea soluciones pero también problemas. La salida del de Ondarroa facilita las inscripciones en el club azulgrana y la necesidad de desprenderse de un central, pues había cinco para dos posiciones. Pero no cabe duda de que tiene un evidente lado negativo, pues Iñigo ha sido una pieza clave en el sistema de Hansi Flick, prácticamente insustituible y el encargado de tirar la línea del fuera de juego. Y también deja al equipo 'huérfano' de un tipo de jugador muy característico y que va muy solicitado: el central zurdo.

Hansi Flick ha utilizado en dos partidos de la gira asiática a Gerard Martín en el eje y el de Sant Andreu de la Barca ha respondido a buen nivel, pero su posición natural es la de lateral, y cuando jugaba en el Cornellà de central era más con defensa de tres. El resto, son todos diestros: Araujo, Eric Garcia, Cubarsí y un Andreas Christensen que es quien más ha jugado en esta posición gracias a su gran sentido táctico, pero que suele ver su continuidad interrumpida en los últimos años por las lesiones.

Donde sí hay centrales zurdos específicos es en el Barça Atlètic. Álvaro Cortés y Andrés Cuenca son dos futbolistas de características distintas, pero que coinciden en dotar de garantías esta posición y de entenderse muy bien con sus compañeros en la defensa. Son también dos futbolistas internacionales y que llaman la atención de clubes importantes de España y de Europa.

Álvaro Cortés, en un partido frente al Tarazona / JAVI FERRANDIZ

Álvaro Cortés: contundencia y personalidad

El perfil de Álvaro Cortés, de 20 años, es más físico, debido a estar dotado de una mayor envergadura. El zaragozano, que mide 1,89 metros, destaca por su contundencia y solidez. Una de sus grandes cualidades es su capacidad para controlar el espacio y saber todo lo que está pasando alrededor del juego, lo que le permite llegar en muchas ocasiones al corte, y anticiparse pese a partir con ventaja el delantero rival.

Es, además, un futbolista con mucha personalidad dentro y fuera del terreno de juego. Llegó al Barça con 15 años procedente del Zaragoza y fue cedido a la Damm hace tres campañas. Después, sufrió una lesión de rodilla de la que se recuperó satisfactoriamente y la campaña pasada fue indiscutible tanto por Albert Sánchez como por Sergi Milà en el filial azulgrana.

No debutó con el primer equipo, pero Hansi Flick se lo llevó a una convocatoria liguera, concretamente al partido contra el Celta en Balaídos (2-2), y ha ido siguiendo de cerca sus evoluciones.

Andrés Cuenca: elegancia y salida de balón

Uno de los futbolistas que empezó a entrenar con Hansi Flick la pasada temporada fue Andrés Cuenca. Se lo llevó incluso a la gira por los Estados Unidos y fue el único, junto a Quim Junyent, convocado para el pasado Trofeu Joan Gamper, aunque no jugó. En cambio, meses después sí cumplió el sueño de debutar con el primer equipo del Barça. El técnico alemán le dio la alternatica en el partido de la Champions League frente al Young Boys. El cordobés, que con contaba entonces con solo 17 años de edad (ahora tiene 18) sustituyó precisamente a Iñigo Martínez en el minuto 84.

La pasada temporada fue un 'montaña rusa' para el de Ademuz, pues sumó hasta ocho convocatorias con Hansi Flick, pasó después al Barça Atlètic para finalmente reforzaral Juvenil A de Juliano Bellett y ser clave en la conquisto de la UEFA Youth league, la Liga en División de Honor y la Copa del Rey. Cuenca fue titular en todos los partidos de eliminatorias de la Champions juvenil y marcó un gol en la final contra el Trabszonspor (1-4).

Su fútbol es elegante y con mucha clase. Un central espigado y con muy buena salida de balón que también ha jugado algunos partidos de lateral izquierdo. Dos años más joven que Álvaro, ha ido progresando mucho en la colocación y la lectura del juego. Es un futbolista con un gran potencial y un habitual de las categorías inferiores de la selección española. El pasado mes de junio, fue titular con la sub-19 de Paco Gallardo en el Europeo en el que la Rojita llegó a la final y cayó ante Países Bajos.