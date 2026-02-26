Álvaro Cervantes: "Tenía que interpretar al Maradona del waterpolo y a los cuatro largos ya estaba ahogado"

Álvaro Cervantes (36 años, Barcelona) viene de vivir su año prodigioso. Ganador de un Gaudí y nominado a los Goya por 'Sorda', protagoniza ahora 'Balandrau, viento salvaje'. El actor catalán interpreta al único superviviente de nueve excursionistas que sufrieron la peor tormenta de la historia del Pirineo catalán el año 2000.

Cervantes vuelve a ponerse en la piel de una persona real (Josep Maria Vilà), como ya hizo en 2022 con Manel Estiarte en la película '42 segundos'. De nuevo con un rodaje muy físico y un aprendizaje similar: "me quedo con el amor por la vida y la fuerza mental de los dos".

¿Recuerdas el momento de hacer clic y pensar: 'seré actor'?

Pues mira, el clic lo hice justo después de una función al final de curso del cole, de mi primer año, haciendo teatro extraescolar. Me acuerdo que llegó una profesora a impartir la clase y exploramos mucho el juego. Vino con unas máscaras y fue un buen inicio para atravesar más fácilmente la vergüenza y el pudor. Fue muy divertido y después de esa muestra, sudado completamente, pensé: si esto es una profesión, si esto es un oficio, me quiero dedicar a esto.

¿Qué rasgo de tu temperamento te juega más favor en esta profesión?

Un rasgo que he sentido que me ha ayudado es la minuciosidad. Me entrego mucho y quiero ir mucho al detalle y el proceso previo de la construcción de un personaje tiene mucho que ver con ir al detalle. Es casi como un proceso periodístico. De experiencias que no son tuyas, que son más lejanas, pero te las tienes que apropiar.

Los actores os exponéis mucho y tenéis que superar el miedo escénico, ¿cómo lo gestionas?

Yo creo que esto tiene mucho que ver con la preparación. Al final es clave porque resta presión en un momento que evidentemente es antinatural. El hecho de abrirte, y esa manera de repetir según qué momentos extremos, tiene algo de antinatural, pero si lo integras bien, haces que todo fluya. Tienes que encontrar la manera de estar relajado. Al final todo parte de la relajación.

En el caso de la película 'Balandrau' ¿qué te atrajo del personaje?

Me interesaba un tema como la fortaleza mental, que va ligada evidentemente a la supervivencia. Y de querer que se refleje en pantalla interpretando a Josep Maria Vilà, un personaje real, un poco como me pasó con '42 segundos' con Manel Estiarte. En ambos casos es una parte fundamental del personaje. Y además son hechos que van también relacionados con una parte muy física. Más allá de mi trabajo como actor me resultó inspirador a nivel vital.

Fueron muchas horas de rodaje, durante casi una semana entera, y realmente fue muy angustiante sobre todo porque la celulosa de la nieve se te ponía en los ojos

¿Qué te marcó más de la experiencia de poder conocer a Estiarte y Vilà?

La fortaleza mental de la que te hablaba, que tiene mucho que ver también con el amor por la vida que los dos tienen y cómo lo ponen al servicio de la gente que les rodea. Por eso se convierten en referentes para mí en el momento que los conozco y además fueron muy generosos. Pude estar el tiempo necesario con ellos para hacerles todas las preguntas y ellos me respondieron con mucho detalle y el corazón abierto. Ellos me hicieron la transferencia de sus recuerdos y la responsabilidad, evidentemente, es extra, pero la facilidad de que te lo den todo es un privilegio muy grande. Yo le decía a Josep Maria, y en su momento también se lo dije a Manel que para mí sería un fracaso si la película funcionara a muchos niveles y le gustara al público, pero no se vieran reflejados. Me haría daño y lo sentiría como un fracaso es su historia y la película les acompañará toda su vida.

Álvaro Cervantes, en una escena de la película Balandrau / QUIM VIVES

¿Cuál fue el momento más complicado del rodaje para ti?

La reproducción de la ventisca de nieve en un plató. Fue durísimo: evidentemente no pasabas frío porque estabas en un plató, pero aquellas turbinas levantaban una nieve artificial que es celulosa, más humo... pero sobre todo la celulosa esa que se te ponía en los ojos y te la tragabas. Eran muchas horas de rodaje, durante casi una semana entera, y realmente era muy angustiante.

¿Y a nivel interpretativo?

A nivel interpretativo, se trataba de reaccionar y recibir todo lo que me estaba ocurriendo; pero, sobre todo, físicamente era durísimo. Muy duro. Las distancias se hacían enormes y, entre toma y toma, tenían que retirarnos con un palito la celulosa de los ojos. Era una situación que literalmente te ahogaba. Luego, en otro plano, lo viví como un regalo, aunque también me imponía y me daba cierto miedo.

¿Qué te daba miedo?

Cuando me propusieron hacer el rescate yo mismo, sin doble, que la extracción fuera real. Me lo plantearon durante el proceso de ensayos. Fernando me explicó que los bomberos estaban muy implicados y que, si yo quería hacerlo, era completamente seguro. Aun así, quise reunirme antes con ellos para que me explicaran el protocolo, todos los pasos, y me garantizaran que no existía margen de error. La primera vez que hicimos la extracción, la primera toma del rescate, yo estaba en el torrente, bajo la cascada helada, esperando en la grieta donde transcurrieron las últimas horas de Josep Maria antes del rescate. Estaba solo; el equipo permanecía lejos porque en plano no podía verse nada más que mi figura. Entonces llegaba el helicóptero, descendía el bombero… y yo tenía que abandonarme por completo, porque el personaje estaba muy debilitado y yo seguía dentro de él. Fue un momento muy intenso. Después de esa primera vez lo repetimos tres veces más. Y en la cuarta, cuando la cámara que iba en el casco del bombero ya no estaba porque el plano era más general, pude permitirme el lujo de mirar hacia abajo. Recorrimos aquellas montañas, contemplando toda esa belleza. Fue increíble.

Fuera de micro me has dicho que no seguías ni el Barça ni el fútbol, pero quería preguntarte si hay algún deporte que haya estado en tu vida....

Pues el deporte que practiqué de niño y casi adolescente era el hockey sobre patines y lo disfruté mucho, pero yo nunca he sido deportista, y entonces cuando la cosa se puso seria, a nivel de ir a un club federado y entrenar, pues la espalda me dijo “hasta aquí”. Después reconecté realmente con el deporte o conecté profundamente con el deporte durante la preparación de 42 segundos.

¿En qué sentido?

Noticias relacionadas

En aquel momento admiré muchísimo a los deportistas. Precisamente volviendo a cómo comenzábamos la conversación, por su fortaleza mental. Al final, cuando la cabeza dice que no, es que no, y cuando dice que sí, pues probablemente sea que sí. Y entonces hice una preparación, pues que yo no hacía ni cuatro largos seguidos, literalmente. Quiero decir, el primer día de entrenamiento mi entrenador de waterpolo me dijo: “Bueno, tírate al agua como un bebé, a ver qué haces". Y a los cuatro largos ya estaba ahogado y debía interpretar al que llamaban el Maradona del waterpolo. Entonces fue una lucha con mi cabeza, estuve cinco meses entrenando cada día y fue una lección de vida. Manel, es una persona que está llena de vida, de generosidad y de compañerismo y esos valores me acompalan desde entonces.