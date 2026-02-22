Álvaro Benito, en Movistar: "Cancelo está haciendo un roto increíble"

El Barça ha arrancado la primera parte como un tiro. El gol de Marc Bernal llegó apenas empezar el encuentro, en el minuto 4 de partido, cuando el Levante todavía se posicionaba sobre el césped. Fue un inicio frenético, con los de Hansi Flick muy enchufados: con balón, presionando arriba y generando tres ocasiones en dos minutos de juego.

Un primer tiempo en el que el conjunto azulgrana salió decidido a imponer su ritmo desde el primer instante. La intensidad en la recuperación y la velocidad en la circulación desbordaron a un Levante que no encontraba la forma de asentarse. Cada pérdida visitante se convertía en una nueva oleada ofensiva culé.

Cancelo, el mejor de la primera parte

El primer tanto nació por el costado izquierdo. Centro de Eric y preasistencia de Joao Cancelo, siempre atento para dar continuidad a la jugada, antes de que Bernal definiera con precisión. La acción reflejó el hambre del Barça y la fragilidad defensiva del rival en los compases iniciales.

Lejos de bajar el ritmo tras el 1-0, el equipo de Flick mantuvo el asedio. Cancelo volvió a ser protagonista en el segundo gol, esta vez con una asistencia medida al remate de Frenkie de Jong. El lateral portugués, incisivo y vertical, se convirtió en el faro ofensivo desde su banda.

Cancelo hizo mucho daño por la izquierda. Estuvo participativo, pidiendo el balón constantemente y buscando el uno contra uno para generar superioridades. Un auténtico dolor de cabeza para la zaga del Levante, que no encontraba la forma de frenarle ni con ayudas ni con faltas tácticas. En su segundo partido como titular en Liga, Cancelo está siendo el mejor sobre el césped en los primeros 45 minutos. Su despliegue físico y su claridad en los últimos metros están marcando diferencias, tanto en la elaboración como en la definición de las jugadas.

El elogio de Álvaro Benito

En Movistar, tanto Carlos Martínez, Julio Maldonado, como Álvaro Benito, elogiaron los primeros 45 minutos de Cancelo La actuación no pasó desapercibida para los analistas. “Cancelo está influyendo con mucho acierto”, se escuchó durante la retransmisión, reflejando la sensación de superioridad que transmite el lateral en cada intervención.

Álvaro Benito, en Movistar, fue aún más contundente: “Cancelo está haciendo un roto increíble”, decía el analista. Veremos cómo influye sobre el juego Cancelo en la segunda parte, tras una primera mitad en la que el portugués ha sido decisivo y el Barça ha mostrado una versión arrolladora.