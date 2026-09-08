Álvaro Benito, en la SER, sobre juntar a Rodri con Pedri: "El otro día detecté un patrón de forma inconsciente"

La llegada de Rodri al FC Barcelona este verano le ha aportado al equipo un plus de calidad. El exjugador del Manchester City aterrizó en Barcelona justo después de proclamarse campeón del mundo, en una decisión marcada por la incertidumbre sobre si elegir Real Madrid o Barça. El proyecto de Hansi Flick le llamó más la atención y el otro día en Mestalla fue prueba de ello.

Rodri arrancó como titular ante el Valencia y jugó junto a Pedri y Fermín. Una demarcación que le vino como anillo al dedo y que, él mismo, se sorprendió en el banquillo por la facilidad del juego, tal y como mostraron las cámaras de 'El Día Después' en Movistar.

Pero una de las cosas que se especulaba antes de que llegara Rodri al equipo era si encajaría con Pedri, ya que en la selección española han demostrado que son jugadores que ocupan las mismas zonas del campo y se comentaba que faltaba conexión entre ambos. Sin embargo, nadie duda de la calidad de ambos, considerados 'top mundial'. "No hay ni un solo motivo de incompatibilidad, que alguien diga un motivo", reflexionaba Álvaro Benito en la SER, cuando le preguntaron sobre este tema.

Rodri, ante el Valencia / Dani Barbeito

El comentarista, también de Movistar+, se mojó en este sentido sobre la adaptación de Rodri al Barça. "Ni ocupan los mismos espacios, ni son el mismo tipo de jugador. El otro día detecté un patrón de forma inconsciente. Cuando estaba Rodri en el campo, Pedri no venía a la base, porque Rodri se basta por sí solo. En el momento que Rodri sale del campo, Pedri baja a ayudar a esa labor, ya de forma inconsciente", considera.

El fichaje que el Barça no necesitaba... hasta que apareció Rodri

Álvaro Benito considera que el Barcelona ya tenía bien cubierta la posición de mediocentro antes de incorporar a Rodri. El equipo contaba con alternativas como Marc Bernal, Frenkie de Jong (que podría volver a desempeñar ese papel una vez recuperado de su lesión) y Marc Casadó, que también ofreció un buen nivel durante la pasada temporada.

Aun así, el exjugador del Real Madrid entiende que, cuando aparece la posibilidad de incorporar a un futbolista de la categoría de Rodri, resulta muy difícil dejar pasar la oportunidad, especialmente por su capacidad para elevar el nivel de la plantilla.

Noticias relacionadas

De tal forma, Flick tenía cubierto ese espacio, pero es imposible renunciar a un futbolista como Rodri. "Los jugadores de talla mundial... El Barça no tenía la necesidad de un mediocentro, con Bernal, De Jong, si se recupera, incluso Casadó, lo tenía cubierto, pero es que Rodri es el mejor del mundo en esa posición. ¿Cómo no te va a mejorar el equipo?", terminaba.