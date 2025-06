Álvaro Benito explicó el secreto de Marquinhos y el PSG: la estrategia de Luis Enrique

El éxito del PSG en la Champions League de la mano de Luis Enrique Martínez continúa provocando elogios pese a que ya han pasado unos días desde que el conjunto parisino arrolló al Inter de Milán en la final del Allianz Arena de Múnich (5-0).

Álvaro Benito, el exjugador del Real Madrid y ahora analista en la Cadena Ser, rememoraba en 'El Larguero' sus impresiones respecto a la final entre PSG e Inter y se admiraba por el nivel de juego y entrega del flamante campeón, y ponía en valor el trabajo que ha desarrollado Luis Enrique al frente de la plantilla. Sobre todo, para convencer a los jugadores de mayor talento de que el camino para el éxito no es solo regatear, dar pases decisivos o marcar goles.

El ritmo de juego, decisivo

"Lo que más me ha impactado ha sido el ritmo de juego del PSG y cómo presionan los tres atacantes", confesaba Álvaro Benito. "Se posicionan como si fueran a salir a una carrera de 100 metros, con los ojos inyectados en sangre", rememoró.

Sin duda, desde el entorno del club parisino, pero también desde el madridismo se mira con lupa la trayectoria del PSG en esta temporada, la primera sin Kylian Mbappé que apostó por fichar por el Real Madrid. Los parisinos han rededado el trono europeo de un conjunto merenque que se ha quedado en blanco.

El secreto del éxito

De ahí que Álvaro Benito destacara su conversación con el veterano capitán del PSG, el brasileño Marquinhos. El defensa central es uno de los pocos supervivientes de los eternos 'proyectos ganadores' de Nasser Al Khelaïffi que siempre se quedaban a medio camino en la carrera por la conquista de la Champions... hasta esta temporada.

Y Marquinhos le habló al comentarista de la Cadena Ser sobre la estrategia que ha conseguido implantar Luis Enrique en su equipo: concentración a máxima intensidad en todas las fases del juego -también para presionar y defender- y que en la plantilla han interiorizado como la clave de su éxito. "Le pregunté por eso a Marquinhos y me dijo que podían presionar así (los defensores) porque los atacantes hacían muy bien su trabajo".

Sin duda, el documental 'No tenéis ni puta idea' protagonizado por Luis Enrique en el que tenía charlas motivadoras con Kylian Mbappé -al parecer, no lo suficiente motivadores para el atacante de Bondy- flota en la memoria del vestuario y los despachos del PSG.

La estrella es... 'Lucho'

Sin duda, en clave madridista y con el nombre de Kilyan Mbappé muy presente, aunque siempre poniendo por delante el indudable talento y la calidad del ahora delantero del Real Madrid, Álvaro Benito llegaba a esta conclusión: "Me parece que tiene mucho mérito porque tanto Dembelé, como Kvaratskhelia y Doué son tres jugadores de carácter individualista. Tienden a ser jugadores que piensan en su jugada por su naturaleza de futbolista".

Luis Enrique ha conseguido que afronten los partidos con otra mentalidad más solidaria: "Ahora mismo no son esos jugadores. Son jugadores con gran capacidad de desequilibrio, pero que normalmente hacen la jugada correcta. No pecan por exceso de individualismo y eso me parece el gran trabajo de Luis Enrique", quien para Álvaro Benito es la auténtica estrella del nuevo PSG.