Álvaro Benito estalla contra la última prohibición para el Espanyol-Barça: "Y se habla de normalidad"

El derbi entre el Espanyol y el Barça del próximo sábado 3 de enero no es un partido cualquiera. El duelo entre los dos equipos de la Ciudad Condal, que se disputará en el RCDE Stadium, llega rodeado de un clima de máxima tensión por el regreso de Joan Garcia, que cambió el conjunto perico por el culé este verano tras nueve años vistiendo la camiseta blanquiazul.

Para evitar males mayores, el Espanyol decidió tomar medidas drásticas como la mayoría de equipos en partidos declarados de alto riesgo. El conjunto perico hizo público un comunicado la instalación de redes de protección en ambas porterías, aunque el punto más sensible del texto es la prohibición expresa de acceder al RCDE Stadium con cualquier símbolo identificativo del FC Barcelona. La norma afecta a todas las zonas del estadio y contempla camisetas, bufandas, gorras, banderas o cualquier otro distintivo del club azulgrana.

El Espanyol justifica estas medidas por la necesidad de garantizar el correcto desarrollo del partido, marcado por el regreso del guardameta de Sallent a Cornellà vistiendo la camiseta del Barça. Desde el club se ha hecho un llamamiento a la calma, apelando al buen momento deportivo del equipo y a la responsabilidad de la afición.

La decisión, no obstante, ha generado polémica. Álvaro Benito, analista de Movistar+ y la Cadena SER, cuestionó abiertamente la normativa que el club blanquiazul aplicará en el derbi, catalogado como de alto riesgo:

"En 2025, casi 2026, me sigue pareciendo increíble que alguien del Barça no pueda ir a Cornellà con la camiseta del Barça", afirmó Benito en el programa 'El Larguero'. "Soy padre de una niña de tres años y a veces me gustaría llevarla al fútbol, pero hay partidos a los que, si lleva la camiseta de un determinado equipo, no puede ir. Y se habla de normalidad", lamentó.

El exfutbolista fue más allá y defendió que esta lógica debería aplicarse a cualquier gran rivalidad: "Al igual que digo en un Barça-Espanyol, uno con la camiseta del Espanyol; en un Madrid-Barça uno con la camiseta del Barça y en un Barça-Madrid uno con la del Real Madrid. Esto es fútbol y es rivalidad", subrayó, insistiendo en que la prohibición le sigue "chocando".