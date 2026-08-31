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FC BARCELONA

Alucinan con Xavi Espart en la radio: "Por favor, es muy loco"

El canterano volvió a empezar como titular ante el Rayo Vallecano

Xavi Espart: "Mi objetivo es quedarme en el primer equipo del Barça"

Xavi Espart: "Mi objetivo es quedarme en el primer equipo del Barça"

Ferran Correas

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Xavi Espart sigue luciéndose. El joven futbolista volvió a partir de inicio ante el Rayo y ya encadena tres partidos consecutivos en el once titular. Sus actuaciones empiezan a poner el debate sobre la mesa de si merece ser titular en el primer equipo, incluso por delante de Cancelo y Balde.

El de Vilassar de Mar apenas lleva tres partidos como titular y todavía es muy joven, pero su rendimiento ha sido suficiente para llamar la atención de Flick. En las retransmisiones de radio del día de hoy, todo el mundo hablaba del lateral azulgrana.

El jugador de moda por Flick

Garrido, en la SER, fue claro a la hora de valorar sus actuaciones: "A mí Espart me encanta, pero hay que esperar. Dentro de un mes creo que va a jugar Cancelo. Hay que celebrar que el Barça tiene un jugador tremendo que va a crecer mucho", comentaba.

Y es que la aparición de un joven en el Barça siempre genera expectativas enormes. El lateral sigue dejando sensaciones muy positivas, pero todavía tiene por delante un largo proceso de adaptación y aprendizaje por un puesto de máxima exigencia.

La admiración, sin embargo, es evidente. Carme Barceló, compañera de SPORT, en El Chiringuito, llegó a exclamar: "Por favor, Xavi Espart. Es loco lo de Xavi Espart", decía en directo, resumiendo el impacto que están teniendo sus primeras actuaciones.

Espart brilló ante el Elche

Espart brilló en su primer partido de liga. / FCB

Dudas en el lateral derecho

El lateral tendrá que demostrar que puede mantener ese nivel cuando lleguen partidos de mayor exigencia y cuando los rivales empiecen a conocer mejor sus características. Iturralde, precisamente, pide calma: "No hacéis más que inflar jugadores jóvenes. En el fútbol hay que tener paciencia. Para analizar si un jugador es bueno hay que esperar que juegue 100 partidos", añadía.

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Por otra parte, el gran partido de Xavi Espart contrasta con el de Koundé, superado en la primera parte. "El Rayo ataca mucho más la banda de Kounde que la de Espart. Han detectado debilidad", decían en la COPE, tras la acción por banda junto a Álvaro García, que puso el centro del gol de Camello.

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