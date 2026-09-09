Alucinan con Raphinha en la radio: "Es un escándalo"

El Barcelona se marcha al descanso ganando 2-0 al Feyenoord en la primera jornada de la Champions League, en una primera parte en la que Raphinha ha vuelto a demostrar por qué está siendo uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada. El brasileño ha marcado uno de los dos goles del conjunto blaugrana, acompañado por otro tanto de Adeyemi.

Pero más allá del resultado, lo que ha llamado especialmente la atención ha sido el rendimiento de Raphinha. Las radios no han dejado de elogiar al brasileño, destacando su adaptación a su nueva posición y el enorme esfuerzo que realiza durante los partidos.

Maldini fue especialmente contundente en COPE: "Lo de Raphinha es un escándalo". El periodista también situó al Barça como su gran favorito para conquistar la competición: "Para mí es el máximo favorito para ganar la Champions, por delante del Bayern. Le está saliendo todo bien".

“Tira desmarques una y otra vez, aunque no le pasen el balón”

Uno de los aspectos que más están sorprendiendo es la capacidad de Raphinha para participar constantemente en el juego incluso cuando no recibe el balón. Maldini puso el foco precisamente en esa faceta: "Raphinha tira desmarques una y otra vez, aunque no le pasen el balón".

Raphinha contra el Feyenoord / Dani Barbeito

Su sacrificio también fue destacado durante la retransmisión. Raphinha está demostrando ser un futbolista capaz de atacar y defender con la misma intensidad, realizando esfuerzos constantes para ayudar al equipo y adaptándose a las necesidades de Flick.

Manuel Oliveros, también en COPE, resumió con humor la admiración que está generando el brasileño con una frase que rápidamente llamó la atención: "Qué no se constipe Raphinha".

Una adaptación que recuerda a Messi

La nueva posición de Raphinha está siendo uno de los grandes debates alrededor del Barça. El brasileño parece haberse adaptado a la perfección a las exigencias de Flick y su influencia en el juego está creciendo partido tras partido.

José Mari Bakero, exjugador del Barça, en la SER, estableció incluso una comparación de enorme calibre al explicar la evolución del futbolista: "Flick se ha dado cuenta que Raphinha tiene gol, como Guardiola con Messi".

La transformación no se limita a sus cifras goleadoras. Su movilidad, sus desmarques, su presión y su capacidad para aparecer en zonas de peligro están convirtiéndolo en un futbolista cada vez más completo.

Siete goles en cinco partidos

Los números empiezan a respaldar todas estas sensaciones. Raphinha suma ya siete goles en los cinco partidos disputados desde el comienzo de la temporada, una cifra que explica buena parte de la expectación que está generando su rendimiento.

Adrián Blanco también quiso poner en valor su nivel en X, asegurando que "Raphinha está muy muy arriba en la lista de los mejores futbolistas del mundo".

El Barça celebrando un gol contra el Feyenoord en la jornada 1 de la Champions / Dani Barbeito

MisterChip fue todavía más específico al analizar una de las virtudes que están marcando diferencias en el brasileño: "Raphinha tiene más sentido de la anticipación que el 99% de los '9' del mundo".

La polémica con el Balón de Oro

Los elogios llegaron incluso hasta el debate por el Balón de Oro. En la SER se mostraron especialmente críticos con la ausencia de Raphinha entre los candidatos: "Raphinha no está entre los 30 mejores del Balón de Oro. Que se termine esto. Que cierren France Football y se termine esta porquería".

Mientras tanto, el brasileño continúa haciendo lo que mejor sabe: marcar goles, presionar, correr, generar peligro y trabajar para el equipo.

Con el Barça ganando 2-0 al Feyenoord al descanso y Raphinha volviendo a ser protagonista, las radios parecen tenerlo claro: el brasileño ha dejado de ser una sorpresa y empieza a ser considerado por muchos como uno de los grandes futbolistas del mundo.