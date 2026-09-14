Alucinan con Catovic: "Al descanso ya hablábamos de que estaba haciendo un partido increíble"

Mirza Catovic (19 años) fue uno de los fichajes sorpresa del Barça Atlètic este verano. El internacional alemán sub-19 llegó cedido procedente del Stuttgart sin hacer mucho ruido. Su incorporación sorprendió a más de uno porque el filial ya contaba con Villar y Pedro Rodríguez, dos grandes proyectos que pueden ejercer tanto de mediocentros como de interiores.

Pero Catovic solo necesitó varios entrenamientos para captar la atención de sus compañeros, que comprobaron que, más allá de un físico imponente (más de 1,90 metros), cuenta con una sorprendente lectura de juego. Belletti ha sido el primero en ver las posibilidades del futbolista y, ante el filial del Logroñés, ya le dio la titularidad.

"Entiende el juego de posesión y la idea de controlar el partido. Tiene calidad, carácter, físicamente es muy fuerte y nos ayudó mucho hoy", señaló tras el empate (0-0) a 'Arena Deportes'. Catovic firmó una primera mitad dominante, a pesar de tener que competir sobre un césped artificial en el que se levantaba la arena y el balón se frenaba constantemente.

Álex Campos, uno de los capitanes, reconoció que el mediocampista originario de los Balcanes les está impresionando. "Para mí Catovic es un jugador increíble. En el vestuario, al descanso, ya hablábamos de que estaba haciendo un partido increíble. Pocos consejos le puedo dar".

Catovic jugó de mediocentro junto a Pedro Villar y Adrian Goren y, a pesar de las buenas sensaciones que transmitió, terminó expulsado por una segunda amarilla muy discutible. Fue una jugada en la que, con el balón controlado, movió los brazos con el infortunio de tocar a un futbolista del Logroñés Promesas.

Catovic se perderá el encuentro de este domingo en casa del Barbastro por la doble amarilla, pero en Logroño su actuación recordó en algunos momentos al fútbol de Marc Bernal. Su envergadura, con unas piernas muy largas, y su capacidad para el pase serán importantes esta temporada para un filial que volverá a luchar por lograr el ascenso.

El mediocampista llegó en calidad de cedido, pero el Barça se aseguró una opción de recompra. Mirza llegó al Barça con muy buenos informes tras ser una pieza clave de la Alemania subcampeona de Europa sub-19. Allí se vio las caras, curiosamente, con Xavi Espart. Disputó la final entera frente a España (2-0).