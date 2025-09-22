¿Qué alternativas tiene Flick a Fermín? Una solución natural, otra imaginativa y dos perlas de la cantera

Este lunes se conoció el alcance de la lesión de Fermín ante el Getafe. Aunque tras el encuentro las sensaciones eran que podría estar bastante tiempo de baja, finalmente las pruebas diagnósticas revelan que el centrocampista andaluz tiene para unas tres semanas de ausencia. Flick cuenta con varias opciones para cubrir su ausencia, algunas evidentes y otras más imaginativas.

La baja de Fermín se presenta sobre todo como la gran oportunidad para Dani Olmo para tener continuidad. El ex del Leipzig venía insistiendo que necesitaba minutos para recuperar su mejor versión y ante el Getafe estuvo a un gran nivel.

Olmo celebra su gol ante el Getafe / Joan Monfort / AP

El canterano es un futbolista diferencial en espacios reducidos y el mediocampista junto a Pedri con más facilidad para limpiar las jugadas. También un mediocampista con mucho gol. Ante el Getafe aprovechó una asistencia de Rashford para ver portería y dio una asistencia de tacón exquisita a Ferran Torres.

Los próximos compromisos del Barça son este jueves en el estadio del Oviedo, el domingo en casa ante la Real Sociedad y el miércoles 1 de octubre ante el PSG en la Champions. Si no ocurre nada extraño, Olmo será el escogido, pero hay una fórmula que a Flick también le gusta mucho: mover a Raphinha a la mediapunta.

Es una opción que ya ha probado, pero que ahora es algo más complicada por la ausencia de Lamine. Al extremo no se le espera en el Tartiere pero podría jugar algunos minutos ante la Real en casa pensando en el duelo de la Champions.

Raphinha ya sabe lo que es jugar de mediapunta / Joan Monfort / AP

Con Lamine de baja, Raphinha está jugando sobre todo como extremo derecho, una posición en la que Flick ya probó a Rashford ante el Getafe. Cuando vuelva Yamal, no es nada descabellado pensar en Raphinha en algunos momentos como mediapunta con Rashford en la banda izquierda. Esta misma temporada ya lo vimos en el campo del Levante.

La gran revelación de la pretemporada

Las otras alternativas más claras para la mediapunta que tiene Flick son Dro y Toni Fernández. El primero fue la gran revelación de la pretemporada y tiene enamorado a Flick, pero no juega desde hace varias semanas.

Concretamente, desde el pasado 7 de septiembre cuando sufrió un pisotón en el pie durante el partido del Barça Atlètic contra el Porreres. La buena noticia es que la previsión es que esta semana ya vuelva a la normalidad.

Dro es un mediapunta muy especial, uno de esos futbolistas que, como Pedri e Iniesta, hacen que el fútbol parezca sencillo por cómo encuentran siempre la mejor solución para cada jugada.

Toni y Dro junto a Jofre, en el banquillo del Barça / Valentí Enrich / SPO

Toni, por su parte, es otro perfil de mediapunta, pero también gusta mucho a Flick. Un futbolista que tiene una relación especial con el gol, con mucha personalidad y muy agresivo con balón, pero también en la presión. Ante el Getafe volvió a estar en el banquillo, pero se quedó sin jugar. En el filial ha demostrado que está en un gran momento.

Los 'experimentos' que Flick ya ha probado (y un matiz en el sistema)

Flick también ha probado a otros futbolistas de la actual plantilla en la posición de mediapunta. Pedri, por ejemplo, jugó algunos minutos en la tercera altura del mediocampo en los primeros partidos del técnico alemán en el banquillo del Barça. Sería irónico que la apuesta de Luis de la Fuente con la selección, que tanto debate ha provocado, fuera una de las opciones que maneja Flick.

Pedri fue uno de los más destacados ante el Getafe / Dani Barbeito / SPO

En este sentido, el técnico alemán tiene la opción de juntar a Casadó, De Jong y Pedri en el mediocampo o incluso introducir a Bernal como mediocentro o como interior. Una apuesta más clara por un 4-3-3, en detrimento del 4-2-3-1 actual, facilitaría estas apuestas.

Flick también usó a Gavi como mediapunta tras volver de su lesión, y algo parecido ocurrió con Frenkie de Jong, tras sus problemas en el tobillo. El de Los Palacios no será una opción tras confirmarse que se hará una artroscopia. Finalmente, Ferran es otro futbolista que de manera puntual ha ocupado esta posición cuando Flick ha buscado juntar a muchos delanteros para remontar algún partido.