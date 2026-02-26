Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Las alternativas de Flick para cubrir la ausencia de Frenkie de Jong

La lesión de Frenkie de Jong llega en un momento decisivo de la temporada y cuando el neerlandés volvía a ser imprescindible; Hansi Flick tendrá que volver a recomponer el puzzle del centro del campo del FC Barcelona

FC BARCELONA

Ahora que ha vuelto Pedri, se lesiona De Jong. Hansi Flick se queda de nuevo sin una pieza imprescindible en el centro del campo y con la necesidad de buscar alternativas. El FC Barcelona comunicó que el neerlandés estará de baja entre cinco y seis semanas de baja, y esta ausencia coincide con un tramo decisivo de la temporada. En LaLiga, la lucha con el Real Madrid se antoja reñida y hasta el último minuto, la Copa del Rey está cuesta arriba pero en el vestuario se sueña con la remontada y en la Champions League, espera una apasionante eliminatoria de octavos ante el actual campeón, el PSG, o el Newcastle de Woltemade y Gordon. Y todo ello sin un Frenkie que estaba recuperando su mejor nivel y que en el último partido, ante el Levante en el Spotify Camp Nou, había marcado su primer gol de la temporada.

FC Barcelona - Levante UD | El gol de Frenkie De Jong / LaLiga

Hansi Flick ya tuvo que recomponer el puzzle del centro del campo cuando se quedó siete partidos sin Pedri y le toca volver a recomponer el puzzle. Esta vez, buscando futbolistas que puedan ejercer una función más de pivote posicional. Marc Bernal, Eric Garcia y Marc Casadó son los nombres que se barajan.

El buen momento de Marc Bernal

Las buenas actuaciones de un Marc Bernal que va a más tanto en el aspecto físico como en el futbolístico le dan números para ser elegido por Hansi Flick. El canterano azulgrana fue titular en el último compromiso y le marcó un buen gol a los 'granotas' haciendo pareja en la medular con Frenkie. El de Berga destaca por sus transiciones y despliegue físico, aunque el técnico alemán ha sido muy prudente con los minutos y sus cargas de trabajo a raíz de la larga lesión que sufrió, pero de la que ya ha evidenciado que está totalmente recuperado.

FC Barcelona - Levante UD | El gol de Marc Bernal / LaLiga

Eric Garcia, el comodín que nunca falla

La opción de Eric Garcia, sobre todo en los partidos importantes por la gran confianza que le tiene Hansi Flick, se debe tener muy en cuenta. El de Martorell responde allá donde le pongan y el pivote defensivo no es una excepción. Aunque su posición natural es la de central, en el centro del campo ha jugado seis partidos esta campaña con el entrenador alemán, además de haber probado también el lateral diestro. El 'problema' que se encontraría el de Heidelberg es aquello de que la manta no puede tapar la cabeza y los pies, y si adelanta a Eric a la medular, lo pierde en el eje de la defensa.

Atlético de Madrid - FC Barcelona: La tarjeta amarilla a Marc Casadó / RFEF

Marc Casadó, la tercera vía

Aunque no está pasando por el momento de mayor protagonismo, Marc Casadó también es un recambio de garantías. El de Sant Pere de Vilamajor ofrece mucha energía a la medular y abarca mucha zona del campo, aunque Flick nunca le ha acabado de dar un máximo protagonismo. Cuando faltó Pedri, solo tuvo dos titularidades, ante Oviedo y Mallorca en el Spotify Camp Nou.

Tommy Marqués, 'el Frenkie' del filial

El centrocampista del Barça Atlètic ya ha debutado con Hansi Flick y podría tener más minutos durante la ausencia de Frenkie de Jong, por su parecido físico y futbolístico. El Barcelonés está preparado para asumir cualquier reto, si bien su sitio está con el equipo de Juliano Belletti y él es el primero en tenerlo claro.

