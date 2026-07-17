Las alternativas del Barça a Julián Álvarez: estas son las opciones de mercado

El Atlético de Madrid se ha cerrado en banda por Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil Marín ha respondido de inmediato a las declaraciones de Joan Laporta, en las que aseguraba que la oferta del FC Barcelona no era infinita. "Queremos seguir contando con él y recientemente escuché unas declaraciones del presidente diciendo que la oferta hecha no era infinita. Nuestra respuesta sí es infinita: no aceptaremos 100 millones, ni 150 ni 200 millones", ha explicado el consejero delegado del conjunto rojiblanco.

Ante esta negativa, publicada incluso por el Atlético de Madrid en sus canales oficiales, el Barça se ve obligado a rastrear el mercado de delanteros en busca de una alternativa, tras la salida confirmada de Robert Lewandowski y la posible marcha de Ferran Torres rumbo al PSG.

Junior Kroupi es un proyecto de crack / Bourenemoth

La opción que más atrae a Deco y Hansi Flick es la de Eli Junior Kroupi, futbolista de 20 años del Bournemouth que ha marcado 13 goles en su primer año en la Premier League. Sin embargo, el conjunto inglés reclama 100 millones de euros para dejar salir al delantero francés, una cifra inasumible para el FC Barcelona. El mismo precio pide el Chelsea por Joao Pedro, de 24 años. El brasileño, fichado en 2025 por 70 'kilos', ha anotado 20 goles y ha repartido nueve asistencias en su primer curso como 'blue'.

En la larga lista de delanteros que maneja la dirección deportiva, también se encuentra Lautaro Martínez, que comparte puesto con Julián en la selección argentina. No obstante, se corresponde más a un deseo que a una posibilidad, pues el 'killer' del Inter descartó fichar por el Barça. "Nunca me iré del Inter", reconoció recientemente. Quien sí tiene el deseo de jugar en el equipo catalán es Finik Asllani, de 23 años. El kosovar, con una cláusula liberatoria de 29 millones de euros, saldrá del Hoffenheim, tras una temporada de once goles y ocho asistencias. Varios clubes de la Bundesliga, como Dortmund o Leipzig, luchan por su fichaje.

Harry Kane se lamenta durante el partido ante Argentina / RONALD WITTEK / EFE

Benjamin Sesko, de la misma edad que Asllani, también forma parte de los futuribles del Barça. En su primer año en el Manchester United, que pagó por él 85 millones de euros el pasado verano, ha anotado doce goles en 32 encuentros. El impedimento, en cambio, es el mismo que con Kroupi o Joao Pedro, el elevado precio que pide el club inglés. Por otro lado, la opción de Harry Kane se ha ido disolviendo con el tiempo. El Barça se acercó a su hermano antes del Mundial, pero se encontró con una respuesta negativa, pues el internacional inglés quiere renovar con el Bayern.

Más asequibles serían las incorporaciones de Vlahovic, Jhon Durán o Darwin Núñez. El primero está libre tras finalizar su contrato con la Juventus, con la que marcó diez goles en 23 duelos. El serbio, de 26 años, no ha contestado a una oferta del Besiktas, porque espera una llamada del Barça. Por su parte, los dos últimos son descartes del Al-Nassr y el Al-Hilal, respectivamente. El colombiano, de 22 años, encadena dos cesiones sin éxito en el Fenerbahce y el Zenit, mientras que el uruguayo apenas tuvo protagonismo en el tramo final a raíz de la llegada de Benzema.

El deseo del Barça de firmar a Julián Álvarez se disipa, así que a Deco le toca rastrear el mercado de delanteros. El portugués no se precipitará para fichar al nuevo 'hombre gol', ni tampoco destinará una cantidad elevada si hay cierto riesgo en la operación.