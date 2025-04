Una alternativa de futuro para la delantera del Barça

La lesión de Robert Lewandowski, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos dos semanas, supone un duro golpe para el Barça en un tramo decisivo de la temporada. El polaco se perderá la final de Copa del Rey frente al Real Madrid y la ida de las semifinales de Champions ante el Inter de Milán, llegando muy justo para la vuelta.

Flick está obligado a mover ficha y tomar una decisión clave: ¿apostar por Ferran Torres, suplente habitual de Lewy y tercer máximo goleador del equipo con 17 tantos? ¿O explorar una alternativa más creativa con Dani Olmo como falso nueve?

La opción de Olmo

La elección de Olmo no sería casual. Desde su llegada, aprobada personalmente por Flick, el técnico ya tenía en mente su uso en diferentes zonas del ataque, incluida la punta, como apuntamos en SPORT incluso antes de que se cerrara su fichaje, sabedor el alemán que el egarense podía darle mucho más en otras posiciones que jugadores como Nico Williams, también pretendido en verano.

En un mercado de delanteros completamente disparado por la inflación y la falta de oferta real, y con Lewandowski con solo un año más de contrato, cualquier oportunidad de ver a Olmo de '9' no es solo una prueba temporal, si no una alternativa real para el futuro que no es extraña para el ex del Leipzig.

Ya esta temporada frente al Betis en Copa o en el tramo final ante el Celta, ya se le ha visto desenvolverse en esa posición con naturalidad. Olmo entiende el juego como pocos: se ofrece, asocia, arrastra marcas y ofrece continuidad en campo rival. Con él como falso nueve, el Barça pierde a un finalizador nato, aunque no va corto de pólvora, pero gana en fluidez e inteligencia entre líneas.

Conexión de jugones

Dani es un generador constante de ventajas. Su capacidad para atraer centrales y fluir en el espacio entre ellos y los mediocentros rivales permite que los extremos (Lamine y Raphinha) o los interiores de tercera altura (Gavi o Fermín) encuentren espacios para romper a la espalda. La circulación se vuelve más rápida, más impredecible.

Además, su presencia potencia la conexión con los jugones del equipo. Jugar con Dani, Pedri y Lamine en zonas interiores puede ser un arma letal para dinamitar defensas cerradas a través del famoso tercer hombre, ese recurso del que tanto oímos hablar a Xavi que aparece cuando uno toca, otro apoya y un tercero rompe. Una opción de emergencia en la actualidad que puede llegar a ser uno de los grandes pilares del Barça que viene.