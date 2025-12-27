Otra alternativa de Flick para el central

Mazazo importante el que recibió Hansi Flick con la grave lesión de Christensen. El danés se perderá, probablemente, todo lo que queda de temporada. Y si ya contaba con pocas opciones el entrenador azulgrana con la situación con Ronald Araujo, se han complicado más las cosas para afrontar los próximos seis meses de competición.

Y suerte que el 'experimento' con Gerard Martín está funcionado bien y el de Sant Andreu de la Barca está rindiendo mejor de lo esperado. De hecho, ahora mismo es el central zurdo titular acompañando a Pau Cubarsí. Y con Eric afincado en el pivote. Mientras el de Martorell siga rayando así, será complicado volver a verlo en el eje de la zaga. O eso o que Frenkie de Jong dé un paso al frente y vuelva a ganarse el puesto.

ARAUJO, PIANO PIANO

De cualquier forma, es muy arriesgado el panorama actual en defensa. Ahora mismo apenas tiene margen Flick si se produce otra fatalidad atrás. Lógicamente, el club espera que poco a poco Araujo vaya reincorporándose y volviendo a entrar en la rotación. Pero, infelizmente, el problema de salud mental por el que está pasando no es algo que tenga plazos ni una curación 'científica', así que no se pueden hacer previsiones.

Hansi Flick y su staff técnico en los prolegómenos del Villarreal - Barça de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

Hansi no ha temblado hasta ahora para tirar de Masia y seguramente lo haga estos próximos días ante el contexto que tiene atrás. En ese sentido, el de Heidelberg tiene en el filial a un central zurdo de 18 años como Andrés Cuenca.

El andaluz ya debutó el curso pasado a las órdenes del alemán contra el Young Boys y es una alternativa interesante. Rápido, potente y dotado de una técnica espectacular el zaguero supone una garantía para iniciar el juego con pases que superen líneas. En sus dos años de infantil formó una pareja defensiva con Cubarsí que es de las más espectaculares que se recuerdan en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

SE PERDIÓ EL PRIMER TRAMO DE CURSO

Todavía en etapa juvenil, Cuenca ha jugado tres partidos oficiales con el filial en Segunda RFEF y también está teniendo presencia en la Youth League. Se perdió el primer tramo de la temporada al estar jugando el Mundial sub'20 con España y luego su presencia ha sido algo más intermitente, pero siempre ofreciendo garantías.

Veremos cuál es la hoja de ruta de Flick para esta próxima semana en la previa del derbi, pero además de Álvaro Cortés, Cuenca es una de las opciones con las que cuenta.