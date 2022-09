La alternativa del filial para el lateral derecho: Casadó, "un entrenador" para Xavi

"Con una mirada en el segundo minuto ya sabía lo que tenía que hacer", recuerda Carles Martínez, el técnico que lo fichó en el Barça A pesar de ser centrocampista, "su perfil maratoniano y comprensión del juego" puede ayudarle para jugar de lateral

Marc Casadó (19 años, Sant Pere de Vilamajor) no lo vio venir. Tampoco los técnicos de la base. Apodado como el 'Busquets de su generación', debutó en el Barça de Xavi como lateral este verano. Carles Martínez, el técnico que lo ficho para el Barça, reconoce que le sorprendió cuando lo vio en la pretemporada. "A mí me extraño cuando lo vi de lateral, pero es un jugador muy inteligente que entiende el juego. Es verdad que está acostumbrado a jugar de mediocentro pero es dinámico y rápido".

Martínez recuerda que la posición de lateral ahora tiene muchos más matices. Y como en el City de Guardiola hay laterales que juegan en posiciones más interiores. "Creo que Marc se podría adaptar. Puede jugar como lateral más interiorizado o cerrando en salida de tres jugando como estaba haciendo Koundé. No es una posición donde nos imaginemos a Busquets pero ya vimos el ejemplo de Nico la temporada pasada, que me costaba más de ver como lateral que a Marc".

Carles coincidió con Casadó en el infantil A y, aunque entiende la comparación con Busquets, por características, le recuerda más a Xavi. "Es un mix. Si lo comparábamos a Busquets, es porque entiende bien el espacio y dónde tiene que ubicarse. Siempre le decías: ponte aquí que queremos hacer superioridad y lo hacía. Entiende la posición: no le importa no tocar el balón si eso genera espacios. En eso es más Busquets que De Jong, que es un jugador que crea superioridades conduciendo el balón. Pero en otros aspectos es más dinámico que Busquets. Es más atleta, pero no en el sentido de la fuerza, sino de ese punto maratoniano de poder hacer muchos esfuerzos seguidos. En eso me recuerda a Xavi, que no era el más alto ni el más fuerte pero estaba en dinámica constante todo el partido".

Un facilitador muy disciplinado

Facilitador. Esa sea seguramente el adjetivo que mejor define el canterano. Casadó es de esos futbolistas de La Masia con aroma cruyffista que aplican el menos es más. Como decía Johan, "jugar al primer toque es la máxima expresión técnica. Si juegas a tres toques, eres el peor jugador del mundo. Si juegas a dos toques, eres lento y si juegas a un toque, puedes aspirar a jugar en Primera división".

Seguramente porque pudo verlo en directo en la pretemporada, el técnico se decante antes por él que por Núñez, el lateral derecho habitual en el once de Márquez en este arranque de temporada. Casadó está jugando de mediocentro en el filial, donde se ha convertido en una pieza clave. También ha participado en la Youth League.

Xavi valora la comprensión de juego del futbolista y también su madurez para afrontar situaciones de presión. En el club destacan su tranquilidad en los partidos grandes, otro aspecto a tener en cuenta cuando se piensa en un canterano para el primer equipo. "Desde pequeño, cuando lo fichamos para el infantil A, fue uno de los capitanes. Tiene una personalidad muy positiva. Muy de sumar, también me puede cuadrar de lateral porque es de esos jugadores que hacen lo que les pide el entrenador. No es un jugador que ha ido más rápido de lo que tocaba como Gavi pero siempre ha jugado mucho y lo importante. Es un jugador con los pies en el suelo pero con mucha personalidad. Está preparado", explica Martínez.

El técnico también destaca cómo es un jugador que entiende rápido los conceptos y además propone soluciones al entrenador. "Cuando tiene un entrenador le da información la asimila rápido. Es un jugador muy listo. Es el jugador que he tenido que tenía claro en la cabeza lo que quería yo del equipo. De mirarnos en el minuto cinco de un partido y él ya sabía lo que tenía que hacer. Se adapta muy rápido. Lo entiende y además propone cosas. Es un entrenador en el campo".