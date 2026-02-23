La alternativa de Bernardo Silva al Barça

Bernardo Silva, 31 años, está deshojando la margarita sobre su futuro. El portugués lo ha ganado todo en el Manchester City y, después de nueve temporadas en el conjunto 'blue', parece encaminado a cambiar de aires en busca de un nuevo reto.

Bernardo ha estado muchos veranos vinculado con el FC Barcelona. Su representante, Jorge Mendes, mantiene muy buenas relaciones con el club azulgrana y el perfil del futbolista encaja mucho con la forma de jugar del conjunto blaugrana.

Además, el luso es un enamorado de Catalunya y ha pasado vacaciones en la Costa Brava junto a su familia. El Barça reúne todos los requisitos para que fuera su próximo destino, pero quizá el tren le haya pasado.

Posición cubierta

El conjunto blaugrana tiene bien cubierta la posición de media punta con futbolistas como Fermín, Olmo o incluso Gavi, además de todos los jóvenes que se encuentran en La Masia. Bernardo debería adaptarse a una posición más de centrocampista puro, algo difícil en una medular en la que se ha demostrado que se necesita más físico con futbolistas como Bernal o Casadó que un futbolista veterano al que le podría costar mantener la intensidad en la presión.

Bernardo Silva, de todos modos, tiene como prioridad jugar en la Liga española y, en este sentido, se le ha abierto la opción del Atlético de Madrid. El director deportivo, Mateu Alemany, vería con buenos ojos el fichaje de un futbolista de mucho nivel a coste cero y que ayudaría a sumar calidad a un proyecto que se está moldeando desde la llegada del ejecutivo mallorquín.

Mateu Alemany es el director deportivo del Atlético de Madrid / EFE

Alemany ya dejó su sello en el mercado de invierno con los fichajes de Lookman, Vargas y Rodrigo Mendoza. El Atlético de Madrid quiere crecer todavía más y Bernardo Silva sería un fichaje de empaque. El Cholo Simeone tendría un refuerzo de lujo y Bernardo estaría por la labor de jugar en el conjunto colchonero. Un equipo que debe ir a más con Mateu Alemany formando el esqueleto de la plantilla.

Guardiola asume su salida

Por su parte, el Manchester City parece resignado a perderlo. Su técnico, Pep Guardiola, declaró que "quiero lo mejor para Bernardo y si se quiere quedar estaré más que encantado y feliz de que lo haga", añadiendo que "no he hablado de este tema con él. Quiero lo mejor para su familia. Ha estado nueve años aquí y decidirá lo que es lo mejor".

El City no presionará a Bernardo Silva para renovar y el Atlético de Madrid es un club que encajaría en sus planes por poder continuar en la élite del fútbol continental en un club en el que sería protagonista.

Bernardo Silva pelea con Gonzalo en el duelo del Manchester City ante el Real Madrid de la Champions League / EFE

También se había especulado la opción del PSG por la presencia como director deportivo de Luis Campos, quien lo catapultó en el Mónaco, pero el club parisino está apostando por otro tipo de futbolistas distintos, como se ha visto con el caso de Dro. Luis Enrique desea futbolistas jóvenes, con energía que se conviertan en sus 'guerreros'.

Una Juventus de Turín en horas bajas tampoco parece tener un atractivo suficiente para el luso, igual que la opción de volver a casa para disfrutar de sus últimos años como futbolista. Bernardo Silva es de la cantera del Benfica, que siempre le tendría un hueco preparado.

En cualquier caso, un jugador de la categoría de Bernardo Silva tendrá donde elegir, convirtiéndose el Atlético de Madrid en el principal candidato en estos momentos para contratarle.