Alta médica para Rashford

Hansi Flick va recuperando efectivos. A las recuperaciones de Joan Garcia y Raphinha, quienes ya volvieron al césped contra el Athletic, se les suma la vuelta de Rashford, restablecido de la gripe que le impidió debutar con la elástica azulgrana en el Spotify Camp Nou. El inglés ha recibido el alta médica en la mañana del lunes, por lo que el técnico alemán podrá contar con él para el duelo de este martes a las 21 horas ante el Chelsea en Stamford Bridge.

El futbolista de 28 años se perdió su primer compromiso con el FC Barcelona desde que llegara al club este verano, tras acumular diez titularidades consecutivas. Hasta el encuentro contra el Athletic, Rashford, que ya entrenó con el grupo en la sesión de este domingo, era junto a Eric Garcia el único integrante de la primera plantilla que había participado en todos los partidos esta temporada.

Pese a su recuperación, Flick deberá decidir si incluirlo directamente en el once o que espere su oportunidad desde el banquillo. Más allá de Rashford, el preparador del Barça puede alinear en esa demarcación a Raphinha, que ya tuvo diez minutos contra el conjunto bilbaíno, o a Ferran Torres, en un gran momento goleador.

El encuentro contra el Chelsea se antoja clave para dirimir las aspiraciones del club catalán en la fase liga de la Champions, pues una derrota alejaría a los azulgranas del Top 8. El FC Barcelona se sitúa en la undécima posición con siete puntos, los mismos que los londinenses.

Con el retorno a la convocatoria de Rashford, que ha disputado 21 duelos contra los 'Blues', a los que les ha marcado seis tantos y ha dado cinco pases de gol, solo quedan tres futbolistas de la primera plantilla en el dique seco. Los dos lesionados de larga duración, Gavi y Ter Stegen, que se prevé que regresen a principios de 2026, y Pedri, que ha entrado en la última fase de su recuperación tras lesionarse hace un mes.