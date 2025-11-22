Alta médica para Joan Garcia y Raphinha

Buenas noticias para Hansi Flick. Se ha confirmado lo que venía siendo un secreto a voces: Joan Garcia y Raphinha han recibido el alta médica. Ambos formarán parte de la convocatoria para recibir al Athletic Club de Bilbao este sábado (16:15 horas) y estarán disponibles para el técnico alemán.

El guardameta se enfundará los guantes y regresará a la titularidad, mientras que el brasileño podría tener minutos en el segundo tiempo para ganar ritmo de competición antes de enfrentarse al Chelsea en Stamford Bridge este martes (21:00 horas) en la 4ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Un encuentro de vital importancia para el objetivo del Barça en Europa: clasificarse entre los ocho primeros equipos y evitar el 'play off' de acceso a los octavos de final de la competición.

Recordemos que Joan Garcia fue sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda por la rotura del menisco interno hace dos meses. La lesión se produjo en la última acción en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo y, desde entonces, ha sido Szczesny quien se ha estado enfundando los guantes con un rendimiento algo dispar.

Por lo que respecta a Raphinha, el '11' blaugrana ha superado la lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha, con recaída incluida. Para Hansi Flick, el regreso del brasileño es importantísimo y el equipo ha notado su ausencia: tanto por su trabajo ofensivo de cara a puerta como las tareas más invisibles sin balón, sobre todo, con su presión a la salida de balón del rival.

De esta manera, la enfermería del Barça va liberando espacios, después de una mala y larga racha de lesiones en la plantilla del primer equipo de fútbol masculino. En estos momentos, los únicos dos futbolistas que están de baja por lesión son Ter Stegen y Gavi; además de De Jong, quien fue expulsado con doble tarjeta amarilla en la última jorada liguera frente al Celta de Vigo.