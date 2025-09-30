Alkorta carga contra Deco: "Es un artista... Un fenómeno"

"El Bilbao no es ningún ejemplo de nada", dijo Deco en una entrevista a 'Mundo Deportivo'. "Nosotros no hemos ido detrás del jugador de ellos. Ellos tienen que preocuparse con la gente que ha venido varias veces a ofrecer al jugador. Si algún jugador nuestro da autorización a su agente para hablar con otros equipos, no podemos cabrearnos nosotros por esto. Se habló demasiado, se hablaron demasiadas tonterías también desde Bilbao", añadió.

Estas palabras no han sentado nada bien en el club blaugrana y varias personas como Iturralde González y Rafa Alkorta en 'El Larguero' han respondido al director deportivo azulgrana.

En este sentido, el exárbitro expuso que "el que no es un ejemplo de nada es él, viniendo del mundo del deporte, tratar al Athletic Club como el Bilbao". Por lo que criticó: "Si quieres dar ejemplo en tus declaraciones, no entres faltando…"

Por su parte, Alkorta afirmó que "se le escapó simplemente decir que el chico quería ir", sobre lo que dijo Deco durante una entrevista en verano, reavivando así su fichaje diciendo que Nico quería ir al Barcelona.

"O sea, que se habló demasiado, que se habló demasiadas tonterías también desde Bilbao. Pues nada, el Bilbao no es ningún ejemplo de nada. Nico, nosotros no queríamos nada con Nico viene a decir", señaló también el exdirector deportivo del Athletic Club. "Si se le escapó, bueno, venga, vamos verano, en verano... un fenómeno. Un artista", comentó.

Más críticas contra Deco

A todo esto, Manu Carreño, director del programa, recalcó que "en un día en el que se sabe que Joan Laporta denunció a Bartomeu y un juez de Barcelona decide que Bartomeu va a declarar con como imputado por posibles comisiones ilegales de algunos fichajes, justo en este día sale Deco y dice que el Bilbao no es ningún ejemplo para nada. No, lo sois vosotros".

"Y por cierto, lo de llamarles el Bilbao... no sé. Se ha puesto ahora de moda llamar el Bilbao a un club como el Athletic Club. Y yo siempre recuerdo que el Gijón no es el Gijón, es el Sporting, que el Coruña es el Deportivo de La Coruña y que el Santander, no es el Santander, es el Racing. Pero bueno, lo de 'el Bilbao' que dice Deco ya lleva unos años. Ya ha estado unos cuantos años aquí para saber cómo se llaman los clubes", concluyó.