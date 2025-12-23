Alkorta atiza a Deco por el caso Nico Williams: "Puso al chico a los pies de los caballos"

El caso Nico Williams y su fallido fichaje por el Barça sigue coleando. Ahora, el exjugador del Athletic, Rafa Alkorta, afeó el comportamiento del director deportivo del club blaugrana, Deco, por la gestión final del caso y sus declaraciones contra el futbolista: "Me pareció mal lo que hizo. Poner a los pies de los caballos a un chico con contrato en el Athletic. A mí eso me chocó mucho, sabiendo que Deco ha sido jugador de fútbol y que sabe las arenas movedizas que se mueven alrededor de estas circunstancias", comentó Alkorta en una entrevista a 'Flashscore'.

Alkorta explicó que la situación en verano fue sencilla y que Nico Williams debió pedir una exigencia clara que el Barça no pudo cumplir: "Lo que creo es que los representantes de Nico hicieron bien en decir al Barça: 'Bien, si no tienes ningún problema con el chico, fírmanos una de estas cláusulas en el contrato' y ya está. Y el Barça dijo que no porque sabía que no lo podía hacer al 100 %. Y ya está, no hay más película que esa", en referencia a la cláusula liberatoria en el caso de que el club blaugrana no hubiera podido inscribirlo.

El exfutbolista añadió que "la cuestión es: ¿por qué no firmó el Barça esa cláusula? Porque sabía que no tenía el 100 % de la certeza de poder meter al jugador desde el primer partido de Liga. El jugador y sus representantes dijeron que se quedaban aquí y ya está".