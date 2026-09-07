Alivio con Eric Garcia

Alivio en el FC Barcelona con Eric Garcia. El defensor de Martorell, que se retiró del terreno de juego en el minuto 29 tras un golpe con Rodri en su maltrecha nariz, no sufre una fractura nasal, pese al pesimismo inicial. El polivalente jugador de 25 años, sancionado para el partido de Champions contra el Feyenoord, apunta a regresar contra el Levante el próximo domingo.

Eric Garcia, titular en tres de los cuatro primeros partidos del Barça esta temporada por delante de Koundé en el lateral derecho, chocó con la cabeza de Rodri en un saque de esquina favorable al equipo de Hansi Flick. El defensor catalán, que ya sufrió una fractura del tabique nasal la pasada campaña, se retiró de inmediato del terreno de juego, visiblemente contrariado.

Sancionado en Champions

Aunque las sensaciones iniciales no eran positivas, las pruebas médicas han descartado lesión de importancia, por lo que el entrenador alemán podrá contar con Eric Garcia para el encuentro contra el Levante del próximo domingo a las 16:15 horas. Eso sí, el campeón del mundo portará una máscara para evitar un daño mayor, como ya hiciera el curso pasado.

Eric Garcia no estará presente en el estreno del Barça en la Champions ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou. El canterano azulgrana vio la tarjeta roja en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, tras derribar a Sorloth cuando encaraba a Joan Garcia.

Eric Garcia, en el Gamper / Dani Barbeito

Desde su regreso del Girona, en el que estuvo cedido un año, Eric Garcia se ha erigido como uno de los futbolistas más utilizados por el preparador alemán, que lo alinea de lateral, central e, incluso, centrocampista. Su rendimiento le valió una llamada con la selección española para el Mundial, con la que conquistó el título, y donde apunta a ser importante tras la retirada de Marcos Llorente.

Además, el polivalente futbolista es un hombre clave en el vestuario del FC Barcelona. Sus compañeros lo han elegido recientemente como uno de los cinco capitanes del equipo, junto a Raphinha, Pedri, Frenkie de Jong y Lamine Yamal.