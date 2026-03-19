Alivio en el Barça con Joan Garcia: comunicado oficial sobre la lesión ante el Newcastle

Joan Garcia, que tuvo que ser relevado durante el partido contra el Newcastle, dejó en vilo al barcelonismo después de irse al suelo en la segunda mitad del duelo de vuelta de Champions League.

El portero de Sallent se estiró en el minuto 80' para blocar un disparo de Harvey Barnes con la derecha que no supuso ninguna dificultad para el guardameta. Pero entonces empezaron los problemas: al intentar levantarse, Joan se llevó la mano al gemelo izquierdo, donde sintió un pinchazo. Cubarsí se acercó para preocuparse, y en ese momento el meta se dejó caer sobre el verde del Camp Nou haciendo saltar todas las alarmas.

Según fuentes del club, tras realizarle pruebas no existe lesión y podrá estar disponible para el encuentro del próximo domingo ante el Rayo Vallecano. Y también por si Luis de la Fuente considera llamarlo para la próxima ventana en la lista de convocados que dará este viernes.

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En un comunicado oficial que ha emitido el club, informan que "las pruebas médicas realizadas esta mañana a 𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido".