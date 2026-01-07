Alineaciones del FC Barcelona-Athletic Club de Bilbao para la semifinal de la Supercopa de España

Primer título de la temporada en juego. La Supercopa de España arranca este miércoles con un FC Barcelona-Athletic Club de Bilbao de semifinales, reedición en la misma ronda y el mismo contexto (hasta el mismo estadio). Eso sí, teóricamente el cuadro de Flick llega más favorito que el curso anterior a tenor de lo que estamos viendo del equipo bilbaíno esta temporada.

Tras cosechar tres títulos la campaña pasada, el club barcelonista empieza el asalto en un 2026 muy muy intenso ante el cuadro del Txingurri Valverde, que está siendo una sombra de lo que fue el curso pasado y que quiere reaccionar en Arabia tras unos meses bastante grises, sobre todo en la Champions League.

LAMINE, RESERVADO

Lamine Yamal no estuvo en la sesión previa al encuentro en Jeddah por unas molestias físicas y, tal y como adelantamos en SPORT, no forma parte del once inicial que saltará al césped del King Abdullah Sports City de la ciudad saudí. Flick prefiere no correr riesgos y que Lamine empiece en el banquillo. A priori, no debería tener problemas para salir de inicio en una hipotética final.

Eric Garcia, titular como central / FCB

Otra duda que había era dónde jugaría Eric Garcia, si en el centro del campo dejando a Frenkie en el banquillo o en el eje de la zaga acompañando a Cubarsí. Lo que inducía a sentar de inicio a un Gerard Martín muy protagonista los últimos encuentros. Pues el de Sant Andreu de la Barca arrancará desde el banco y el de Martorell acompañará a Pau en el eje de la zaga. Arriba, la duda residía en quién ocuparía la punta de lanza, si Ferran o volvía Lewandowski tras su gol el pasado fin de semana frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

La alineación del FC Barcelona es: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde, Frenkie, Pedri, Fermín, Raphinha, Bardghji y Ferran.

El once del Athletic es: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams.