La alineación del Manchester United para enfrentarse al Barça

El técnico holandés, Erik ten Hag, no ha sorprendido con el once titular y saldrá a disputar el enfrentamiento de Europa League ante el Barça con todo lo que tiene. El conjunto inglés realiza tres cambios en el once respecto el último partido disputado en Premier League ante el Leeds United. Wan-Bissaka entra por Dalot en el lateral derecho, Shaw por Maguire en el centro de la zaga y Casemiro por Sabitzer en la sala de máquinas.

Este es el once con el que el Manchester United intentará sacar un resultado positivo del Spotify Camp Nou: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.

El Manchester United es tercero en Premier League y llega a los Dieciseisavos de Final de Europa League en uno de sus mejores momentos en las últimas temporadas y con Marcus Rashford como principal amenaza ofensiva.