Alineación del FC Barcelona contra el Villarreal para el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26

El FC Barcelona despide el año en el siempre complicado estadio de La Cerámica. De hecho, el Villarreal sería líder de la Liga si derrota a los de Hansi Flick esta tarde y también gana los dos encuentros que tiene pendientes contra el Levante y el Alavés. Es por ello que el entrenador del Barça no se guarda nada para este partido que, en caso de victoria, puede significar un golpe en la mesa, pues también lo tienen marcado en Madrid como uno de los posibles tropiezos de los azulgranas.

Llega el Barça al encuentro con dos bajas de última hora. Muy importante es la de Pedri. El canario jugó unos minutos el martes en la Copa ante el CD Guadalajara. Acabó con unas leves molestias musculares y el cuerpo técnico decidió no arriesgar para que las molestias no se conviertan en lesión. Se espera que esté recuperado tras el parón navideño y que pueda jugar el derbi contra el Espanyol del 3 de enero.

A la baja de Pedri, se sumó a última hora la de Andreas Christensen. El central danés jugó un muy buen partido en Guadalajara, con gol incluido, pero la mala suerte lo persigue. Cayó lesionado en una rodilla en el entrenamiento del sábado y estará de baja alrededor de cuatro meses. Siguen de baja también Gavi, Dani Olmo y Ronald Araujo. Los dos últimos deberían volver a la dinámica de grupo tras las vacaciones de Navidad.

Con estas ausencias y los jugadores del filial Dro y Tommy Marqués en la lista de convocados, Flick ha optado por un once con dos cambios respecto al del último partido de Liga contra Osasuna. Además del cambio obligado por la lesión de Pedri, siendo Frenkie de Jong el jugador que entra en lugar del canario para jugar junto a Eric en la base del centro del campo, Fermín sustituye a Rashford. El de El Campillo ejercerá de mediapunta, mientras Raphinha volverá a ser el extremo izquierdo. Como delantero centro se mantiene Ferran Torres a pesar de que Robert Lewandowski ha dejado atrás las molestias que hicieron que no tuviese minutos ni ante Osasuna ni contra el CD Guadalajara.

Alineación del FC Barcelona contra el Villarreal para el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26

Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

En este directo de SPORT puedes seguir todo lo que suceda en el Villarreal-Barça, el último partido del año del equipo de Hansi Flick