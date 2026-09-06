La alineación del FC Barcelona contra el Valencia para la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Barça visita Mestalla para enfrentarse al Valencia con motivo de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick llegan al feudo che como líderes provisionales de la competición con 9 puntos y jugarán por la posibilidad de ser el único equipo que completa el 4 de 4 en este inicio de temporada en la competición doméstica.

Lo hará en unas condiciones extremas, tanto por el calor que se espera en esa hora en Valencia, con temperaturas superiores a los 33ºC, como por la tensión que se espera en los aledaños del estadio por las protestas de la afición valencianista contra la propiedad de Lim, un ambiente enrarecido que se espera que se traslade a las gradas una vez dentro del estadio.

La apuesta de Flick

En lo deportivo, todo apuntaba a que Hansi Flick moviera al equipo para la visita del Barça en Valencia. El técnico alemán, que seguramente cuenta con su plantilla más amplía en sus tres temporadas como máximo responsable del banquillo culé, ha presentado tres cambios en cada uno de los dos partidos posteriores al debut liguero ante el Elche. Hoy ha ido un paso más allá con hasta cuatro hombres de 'refresco'.

En la portería, como era de esperar pese a la inclusión de Livakovic en la convocatoria, no hay sorpresas. Joan Garcia, que no estuvo fino en el partido ante el Rayo Vallecano, seguirá siendo el guardián de la defensa culé bajo los palos de Mestalla.

Por delante del de Sallent, Flick recupera su apuesta por Eric Garcia en el lateral después que el canterano, confirmado como tercer capitán de la plantilla, descansara en la última jornada a favor de Kounde. Pau Cubarsí, que no jugó en el debut liguero, encadena su tercera titularidad consecutiva y, a su lado, Gerard Martín vuelve al once tras dejar su sitio a Christensen en la anterior jornada. Quien no se mueve del once es Xavi Espart, que repite por cuarto partido en el lateral zurdo en el que es sin duda el gran descubrimiento de lo que llevamos de curso de Hansi Flick.

En el centro del campo, se confirma que Rodri vivirá su debut como titular de blaugrana, acompañado por Pedri en la base mientras que Fermín, en lo que se espera que sea una dinámica de nuevo habitual este curso, le coge el relevo a Dani Olmo, que fue de la partida el pasado lunes en el Spotify Camp Nou.

Arriba, el tridente titular de este Barça. Raphinha volverá a ser el '9' de referencia de los blaugrana acompañado por Anthony Gordon, que se está adueñando como era de esperar de la banda izquierda por delante de Adeyemi, y Lamine Yamal, que pese a no entrenar ayer por un golpe no se perderá el duelo en Mestalla. Gabriel Jesus, que debuta en la lista, deberá esperar su oportunidad en la segunda parte.

Alineación del Barça

Así, el Barça saltará al césped de Mestalla con Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon. En el banquillo estarán Szczesny, Livakovic, Cancelo, Balde, Gavi, Gabriel Jesus, Adeyemi, Christensen, Olmo, Bernal, Kounde y Hamza. El descartado es Brian Fariñas.

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El partido arrancará a las 16.15h en Mestalla y, como siempre, lo podréis seguir en directo en el minuto a minuto de nuestro compañero Jaume Marcet en la web y la app del Diario SPORT.