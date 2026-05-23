La alineación del FC Barcelona contra el Valencia

Hansi Flick ha facilitado la última alineación de la temporada 2025/26, la del Valencia- Barça de la jornada 38 en el que los azulgranas solo se juegan el honor y los tres puntos. El técnico alemán ha confeccionado un equipo en consonancia con las circunstancias, destinado a dar minutos a algunos como Ferran Torres, que todavía luchapor el trofeo Zarra, y a algunos poco habituales.

Así, por ejemplo, Joan Garcia vuelve a cerder la meta a Szczesny para que el polaco tenga algunos minutos d ejuego y el catalán se asegure sin problemas su promer trofeo Zamora al portero menos goleado.

En defensa, Eric Garcia ocupa el lateral derecho en ausencia de Kounde, mientras que en el eje descansa Pau Cubarsí a favor de Araujo y Gerard Martín. En el carril izquierdo, descansa Joao Cancelo y juega Balde.

En cuanto al centro del campo, descanso para Pedri y minutos para Gavi y Marc Bernal que completan el centro del campo junto a Dani Olmo.

Y en el ataque, un trío poco habitual. Sin Lamine, lesionado ni Raphinha, que no entró en la convocatoria, Lewandowski jugará su último partido como blaugrana mientras que Ferran compartirá ataque con el polaco a la búsqueda de un gol que le otorgue el trofeo Zarra como máximo goleador español de La Liga. Marcus Rashford completa el tridente para celebrar su convocatoria con Inglaterra para el Mundial.

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FC Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Gerard Martín, Balde; Gavi, Bernal, Olmo; Ferran, Lewandowsky y Rasford.